Rugió el Latino

Los Leones ganaron en casa. Declaraciones a BOHEMIA de Guillermo Carmona, director técnico de Industriales

El siempre imponente el Estadio Latinoamericano rugió. Terreno y grada.

Los Leones vencieron a los Cocodrilos con pizarra de 7-1 y los más de 14 000 aficionados asistentes disfrutaron, a ritmo de conga, de un buen juego de pelota, con grandes fildeos y batazos oportunos.

Al terminar el choque conversé con Guillermo Carmona, mánager de los azules.

“Sabemos que venir de abajo no es sencillo. La desventaja de dos reveses allá en el Victoria de Girón era notable. Tuvimos que reunirnos, entrenar, trabajar en las deficiencias. Pero ahora, con este éxito, podemos decir que hay play off. Lo más importante es que el equipo se vio muy bien en todos los aspectos”.

Ciertamente, conectaron 11 imparables –por cuatro de los rivales– incluida una soberbia línea de Yasmani Tomás hacia la banda contraria (right field) que sobrepasó la cerca, con un compañero a bordo en la parte baja del quinto capítulo. Justo después Yaser Julio González repitió la escena, pero hacia el jardín izquierdo, también con un corredor en circulación.

Lo ganó el abridor Remberto Barreto. En cinco entradas de labor permitió tres indiscutibles y una carrera, por cuadrangular de Andrys Pérez en el quinto episodio. La derrota la cargó el diestro Pedro Mesa. En solo un inning de actuación le pisaron tres veces el plato y dos de ellas fueron a la hoja de anotación como limpias.

El bullpen azul se activó en el sexto capítulo. Subieron al box varias de sus principales cartas: Rafael Orlando Perdomo (una entrada), Frank Herrera (2.2 inning), y cerró el zurdo Jordan Williams Bustamante (1.1), sin que se moviera el marcador.

Este jueves sigue la acción en el Coloso del Cerro con el cuarto choque del cruce Leones-Cocodrilos, que marcha ahora 2-1 a favor de los yumurinos, mientras que en el Estadio 26 de Julio reaparecerán Artemisa y Las Tunas, protagonistas de la otra semifinal, la cual va 2-0 a favor de los orientales, vigentes campeones nacionales.