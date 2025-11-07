Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
El derecho Pavel Hernández debe abrir el juego inicial. / Ohboshi Yuhki
El derecho Pavel Hernández debe abrir el juego inicial. / Ohboshi Yuhki

Si de retos se trata

¿Cuál sería la alineación titular del equipo Cuba en la Copa América de Béisbol?

Soy de los muchos que han quedado bastante inconformes con la nómina definitiva del equipo Cuba que participará en la primera edición de la Copa América de Béisbol. Lo manifesté antes en un trabajo titulado: “Detalles y polémica”.

Yoelkis Guibert sería mi primer bate. / prensa-latina.cu

Pero a estas alturas no queda más que apoyar a los nuestros. Ya habrá tiempo para repasar los acontecimientos. Profundizar, otra vez, en aciertos o traspiés.

Por ahora juguemos un poco fuera del terreno, con papel y lápiz. Esta sería la alineación titular que yo presentaría en el partido debut ante Nicaragua, pactado para el próximo 13 de noviembre:

1- Yoelkis Guibert (RF)

2- Yoel Yanqui (LF)

3- Erisbel Arruebarrena (SS)

4- Alfredo Despaigne (DH)

5- Alexei Ramírez (1B)

6- Francisco Martínez (CF)

7- Luis Vicente Mateo (2B)

8- Andrys Pérez (C)

9- Christian Rodríguez (3B)

L- Pavel Hernández

Recordemos que la Copa América de Béisbol reunirá a 12 selecciones divididas en dos grupos y los tres mejores de cada llave avanzarán a la Súper Ronda.

Nuestro conjunto integrará el difícil apartado A, con sede en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, de Panamá, junto a México, Curazao, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, todas naciones competitivas y de tradición en el deporte de las bolas y los strikes.

En el B -un poco más asequible- pujarán Puerto Rico, Colombia, Canadá, Brasil, Argentina y Panamá.

La novedosa lid otorgará cinco plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y cuatro para los Centroamericanos Santo Domingo 2026.

Aunque allí asistiremos por más que eso. Según dijo el mánager Germán Mesa en una conferencia de prensa efectuada el pasado 3 de noviembre: “la idea es pelear por el título”.

