Declaraciones a BOHEMIA de Abeyci Pantoja, director técnico de los Leñadores de Las Tunas

Antes de iniciar el partido de este jueves en el Estadio Latinoamericano, Las Tunas era el colectivo de mayor average al bate en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano: 339. Bastante por encima de la media del torneo: 309.

Su pitcheo también registraba buenos números. Solo era superado por Industriales en cuanto a promedio de carreras limpias: 4.38 los capitalinos y 5.11 los orientales. La media de la lid estaba en 5.96.

Sin embargo, era una de las escuadras que acumulaban mayor cantidad de errores a la defensa: 31.

Conversé con Abeyci Pantoja, mánager de los campeones de las series nacionales 58, 62 y 63, las dos últimas bajo su propio mando.

-La defensa no ha sido buena, ¿cuál es la manera de solucionarlo?

-Entrenando. Esa es la única manera. Hay que darle prioridad a ese renglón. Muchos juegos se deciden defendiendo. En nuestro caso, antes de cada partido dedicamos algunos minutos a esa práctica.

-Bateo y pitcheo tienen números positivos.

-Sí, todos estamos muy contentos dentro de la dirección con estos resultados. En el caso particular de la ofensiva, quiero subrayar a dos refuerzos que nos han venido como anillo al dedo: Osman Caruncho y Liuber Gallo. Han sabido acoplarse a una alineación que es reconocida de campañas anteriores, muy exitosas. Los entrenamientos nuestros siempre van en ascenso, hacemos cambios, nos modernizamos para no quedar obsoletos.

Práctica de la defensiva antes de iniciar el juego. /Giovanni Martínez

-¿Cree que se va cumpliendo el objetivo?

-Pienso que sí. Desde el principio nos propusimos estar entre los cuatro primeros y hasta ahora lo estamos logrando. Ya una vez que estemos en los cruces semifinales iremos por un objetivo más ambicioso. Siempre queremos dar un buen espectáculo y ganar la mayor cantidad de juegos posibles para deleitar a la afición.

-El mensaje para los tuneros.

-Importante. Esperamos que nos apoyen en las dos subseries que restan allá en el Julio Antonio Mella. Son choques que pueden definir el lugar de cara a las semifinales y asegurarnos entre los cuatro.

«Por último quiero agradecer a las peñas deportivas. Se han preocupado de lavar el uniforme a los refuerzos del equipo, un gesto muy lindo y de gran importancia», concluyó el estratega.

Aunque este jueves perdieron ante los azules 2-0, los Leñadores acumulan 16 éxitos y 12 reveses, balance que les ubica segundos en la clasificación, justamente detrás del líder Industriales (19-9).

Este viernes es día de traslado y el sábado inician nuevos duelos en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano. Las Tunas regresa a casa para enfrentar a Matanzas, Mayabeque será el anfitrión de Industriales y Artemisa hará lo propio con Holguín.