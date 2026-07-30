Tejer el camino

¿Cómo se armará el equipo cubano para el Mundial Sub-15?

Tras el cierre de la IV Liga Élite y el inicio de la Serie Nacional 65, hay varios atractivos para los amantes del béisbol en Cuba.

En un trabajo previo me referí al equipo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ahora toca el turno a los jóvenes, pues se acerca el Mundial Sub-15, que tendrá por sede a Mérida, México, del 23 de septiembre al 5 de octubre próximos.

Vamos por partes. Resulta singular el hecho de que no se efectuó un torneo nacional, así que para iniciar el proceso se realizó una selección por cada provincia de los mejores talentos.

Varios especialistas de la Comisión Nacional, de conjunto con profesores locales, se fijaron en 78 muchachos, lo cual solo puede justificarse debido a la cantidad de talentos existentes de estas edades.

Sin embargo, el equipo definitivo lo conformarán solo 20. Una lista final que, según me comentó Heriberto Corvea, metodólogo nacional de la categoría, se dará a conocer en una fecha cercana.

Para ello deberán concentrarse en una provincia aún por definir, la cual pudiera ser Pinar del Río o Las Tunas.

Allí está previsto que esos 78 chicos pasen por una nueva y más detallada supervisión de los especialistas, quienes tendrán a cargo la difícil tarea de escoger a los mejores mediante una serie de pruebas básicas y juegos de preparación.

De esta manera, y en medio de las conocidas dificultades actuales del país, se está tejiendo el camino del equipo Cuba previo al torneo del orbe.

Vale recordar que el boleto lo obtuvieron por merecimiento propio, tras coronarse en la lid del Caribe del pasado año 2025, en República Dominicana.

Ese resultado fue contra todos los pronósticos. Sacaron acumulado de cuatro victorias y dos derrotas, pasando incluso por encima de los favoritos anfitriones. En aquel momento venían de jugar un campeonato nacional de 18 encuentros como parte de la preparación.

A propósito, de ese grupo solo repetirán dos atletas en el equipo al Mundial. Y debo subrayar que el mánager Alexander Urquiola sacó otro excelente resultado al frente de la categoría en la escena internacional. Rememoremos: en 2022 un elenco comandado por él acabó en el segundo lugar del mundo en Hermosillo, México. Por eso el estratega pinareño se ha establecido en el banquillo.

Ahora, de nuevo con el buen recuerdo del suelo azteca, los nuestros pujarán por el grupo A, junto a los números uno del mundo y campeones defensores, Japón, equipo que conquistó el título en el mundial anterior celebrado en el año 2024 en Barranquilla, Colombia. Allí los nipones vencieron sobre Puerto Rico.

Además, los nuestros se verán con escuadras de Sudáfrica, Alemania, República Dominicana y el anfitrión México. Aunque por el momento el calendario no está confeccionado.

La Llave B reúne a Taipéi de China, Estados Unidos, Venezuela, Australia, República Checa y Nicaragua.

Según se ha estado promocionando en medios de prensa del país organizador, el icónico Parque Kukulcán Álamo, casa de los Leones de Yucatán de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), será la sede principal.

El imponente Parque Kukulcán Álamo, casa de los Leones de Yucatán. /wbsc.org

El recinto cuenta con espacio para aproximadamente 15 000 espectadores y una sólida tradición organizando importantes eventos internacionales, incluyendo la primera edición de la Liga de Campeones de Béisbol de las Américas en 2023.

Precisamente en Chihuahua, México, se jugó en 2012 la primera Copa Mundial de Béisbol Sub-15 y ha regresado al país en múltiples ocasiones, incluyendo Mazatlán (2014) y el mencionado antes, Hermosillo (2022).

Es el legado del otrora Campeonato Mundial de Béisbol Juvenil de la WBSC, inaugurado originalmente como evento Sub-16 en 1989 y celebrado 13 veces hasta 2011.