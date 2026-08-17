Tejer el camino II

¿Cómo va la preparación de Cuba para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15?

La buena noticia es que a solo un mes para que se escuche el grito de play ball en México, una extensa preselección de 78 muchachos se encuentra concentrada en Pinar del Río.

Japón cuando se alzó con el título hace dos años. / impactonews.co

La conformación de nuestro seleccionado acaparó la mayor parte de un texto anterior, la primera entrega de esta saga: “Tejer el camino”, en el cual respondimos, entre otras, la interrogante mayor: ¿Cómo se armará el equipo cubano para el Mundial Sub-15?

Ahora, en un segundo momento, me dijo Heriberto Corbea, metodólogo nacional de la categoría, a través de WhatsApp, que allí en vueltabajo experimentan un profundo nivel de pruebas y juegos de preparación, pues el equipo definitivo estará compuesto de solo 20 atletas y de ellos siete u ocho serán lanzadores. Así que se trata de un complejo proceso de selección, pues como se deduce, 58 chicos no harán el equipo.

Corbea me comentó que los primeros días han sido de acondicionamiento, para ir subiendo poco a poco las cargas.

También me confirmó que desde este viernes comenzaron los juegos de preparación en el Estadio Capitán San Luis, los cuales servirán para ir anotando, tentativamente, nombres a un lado y otro de la agenda, en dependencia del rendimiento individual y las necesidades del conjunto que dirigirá Alexander Urquiola.

¿Qué nos espera en México?

Para el evento que acogerá el Parque Kukulcán Álamo, casa de los Leones de Yucatán, del 25 de septiembre al 4 de octubre próximos, aún no está confeccionado el calendario. Así que por ahora solo sabemos que la mayor de las Antillas está ubicada en el Grupo A, junto a Japón, el número uno del mundo y campeón defensor, equipo que conquistó el título en el mundial anterior, celebrado en el año 2024 en Barranquilla, Colombia, cuando vencieron sobre Puerto Rico con pizarra de 7-6, en la final disputada en el Estadio Édgar Rentería.

También tendremos a otros dos de respeto como República Dominicana y México, este último con el plus adicional de que será local. Completan Alemania y Sudáfrica, los menos fuertes en el papel.

En el otro Grupo pujarán Australia, República Checa, Venezuela, Nicaragua, y los números dos y tres del ranking: Taipei de China y Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado por los organizadores, el sistema competitivo del evento constará, después de la fase de grupos, de la ya habitual Súper Ronda. A ella accederán los tres mejores de las dos Llaves y se cruzarán en un todos contra todos. O sea, cada elenco deberá jugar tres partidos contra los oponentes del otro apartado.

Al final se tomarán en cuenta cinco resultados. Es decir que, por ejemplo, si clasifican los equipos A, B y C, se arrastra lo hecho por el equipo A ante el B y el C en la etapa inicial y se ignoran las otras pizarras. Ello, más lo acontecido en los tres partidos de la Súper Ronda, definirá a los cuatro semifinalistas.

También se efectuará una Ronda de Consuelo, en la cual intervendrán, como es lógico, los seis (tres y tres) de peor ubicación en la fase inicial.

Vale recordar nuevamente –lo abundamos en el texto anterior– que Cuba obtuvo el boleto al torneo del orbe por merecimiento propio, tras coronarse en la lid del Caribe del pasado año 2025.

A propósito de la sede mundialista, en México se jugó la primera Copa Mundial de Béisbol Sub-15, en 2012 en Chihuahua, y ha regresado al país en múltiples ocasiones, incluyendo Mazatlán (2014) y Hermosillo (2022).

Es el legado del otrora Campeonato Mundial de Béisbol Juvenil de la WBSC, inaugurado originalmente como evento Sub-16 en 1989 y celebrado 13 veces hasta 2011.