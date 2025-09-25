Tenacidades fuera de serie

El pueblo cubano puede enorgullecerse de sus hazañas cotidianas. BOHEMIA comparte una, sabiendo que existen otras que “rescatar” por el periodismo

Hay “pequeñas” anécdotas-puente entre otras mayores a pesar de brotar en aparente lejanía. Cuando la salud de un pueblo se ve arrinconada por una supuesta fuerza superior, la única manera de sortear esta es arropándose en ideas con la altura; por ejemplo, la de la camagüeyana Gertrudis Gómez de Avellaneda, grande en la literatura iberoamericana: “aparentar vida en la frente aun cuando se lleve la muerte en el corazón”. Los versos me los compartió Nancy Echevarría Marrero, paciente de cáncer, y vuelta a nacer gracias a la ciencia y la medicina cubanas.

BOHEMIA tiene el privilegio de trasmitir un testimonio sobre cuánto se logra si priman el optimismo, la fe y los apoyos adecuados. Esta comentarista, además, se place de retomar un asunto llevado y traído desde hace más de 60 años, pero lamentablemente con plena vigencia: los efectos del bloqueo comercial, económico y financiero, el cual del 1º de marzo de 2024 al 28 de febrero de 2025 causó daños y perjuicios materiales estimados en siete mil millones 556. 1 dólares. De entre esas cifras sobresale el impacto en la salud de la nación antillana.

Nancy, en 2015, cuando le diagnostican el cáncer. / Cortesía de la entrevistada

El verbo “placer”, aparecido en el párrafo anterior, fue escrito intencionadamente, pues, si bien el intento de EE.UU. de aniquilarnos es una aberración en la política y el derecho internacional, siempre da gusto relatar cómo nuestro país lo enfrenta con digna respuesta, ingenio y firmeza.

Una digresión más antes de continuar: Cuba no aparenta, se crece de verdad frente a adversidades diversas. No lo hace únicamente por instinto de supervivencia, sino por sabernos parte de un proyecto político y social del lado correcto de la historia. Al imperialismo estadounidense se le amontonará en los anales mundiales acciones de “matón de barrio” y criminal en toda regla.

Estremecimiento

“Me detectaron un cáncer de mama en el 2015, triple negativo, de los más invasivos, muy agresivo y por lo general después se hace una recidiva, o sea, una metástasis. Me atendí en el hospital Carlos J. Finlay y en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología (INOR); en el CIMEQ me hice varios exámenes cuando fue necesario, porque se trabaja de conjunto, es una pieza. En el INOR se realiza un ensayo fundamental, se llama inmunohistoquimia; esta, auxiliándose de un laminado en cera, deja conocer el tipo de tumor, las probabilidades de regresar que posee y en qué tiempo más o menos.

“Y efectivamente, mi examen tuvo 90 y pico de por ciento de posibilidades de repetir. Cuando hice la metástasis, a los tres años y cuatro meses, vengo a Cuba de mi trabajo en el exterior. Al llegar aquí, me atiende, en el hospital Finlay, la joven oncóloga Mary Carmen Marrero Díaz, alumna de Inés Pérez, quien falleció recientemente. Mary es una excelente especialista de oncología”, recalca Nancy.

“Empecé una quimioterapia muy fuerte. El doctor Josué de la Torre me indicó también 21 sesiones de radiaciones, a la par de la quimio, de forma ininterrumpida. Me propuso incluirme en un plan de vacunas, que no son para mi tipo de cáncer, porque existe el cáncer positivo y negativo. Para el primero hay un tipo de terapia que ha mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes que lo han padecido; se trata del tamoxifeno, mas no existe así para los negativos. Ahora, volviendo a la propuesta de Josué, él me comenta que le han dado opiniones de que esta vacuna no es efectiva para los cánceres del tipo triple negativo, pero que tiene pacientes con ese tipo de cáncer que se la ponen y les va bien”, desgrana la entrevistada, recuerdos imposibles de asir en toda la compleja y dura dimensión emocional en las cuartillas de periodista.

Foto. / escambray.cu

Esperanzas y apoyos

“Eso fue en el 2018 y aún sigo con un tratamiento que no me deja ningún efecto, ni nauseas, ascos y demás secuelas. Me comienzo a poner las vacunas cuando terminé el plan de citostáticos y pude regresar al exterior a culminar la labor, con un esquema a seguir, el cual mantengo. Para mí ha sido un milagro, porque hace 10 años fui operada del tumor de mama y hoy utilizo esta vacuna cubana donde una parte de los componentes son elaborados en la República Popular China con nuestros científicos, específicamente de la empresa Biotech Pharmaceutical Ltd., ubicada en Beijing, en cumplimiento del convenio de colaboración bilateral. Nos envían algunos de ellos y aquí elaboramos la Racotumomab (IE10), que es un descubrimiento científico cubano”. Debo subrayar un detalle: dicho logro se gestó en el Centro de Inmunología Molecular (CIM), otra genial idea de Fidel en esa visión suya de ser autosuficientes en escala grande con las metas de darle bienestar al pueblo y de superación de la infame estrategia yanqui de subversión.

Nancy Echevarría Marrero, al mismo tiempo de agradecer el incondicional respaldo de la familia –esposo, dos hijos, y tres nietos–, se refiere con amor a la actitud de cada uno de los médicos que la acompañaron, y acompañan, en semejante cruzada: “No puedo describirte, todos son excelentes. Mary Carmen, mi oncóloga, es excepcional. Es una doctora inteligentísima, dinámica, arrestada, humanamente excepcional. Con un día a día igual a la del resto de los cubanos, atareada, con niña y esposo, dando unos viajes tremendos al hospital en condiciones pésimas, de la casa al hospital, sin nunca dejar de atender a los pacientes del Finlay o en el Oncológico”.

Nos explica la testimoniante que ha sido “bendecida” por un programa de atención a pacientes de diferentes tipos de cáncer, ya en un largo recorrido satisfactorio de la mano de vacunas criollas de demostrada alta efectividad, las que inducen una sustancial mejoría. Asimismo, nos refiere una peculiaridad: el cáncer es tratado en Cuba como enfermedad crónica, no mortal como hace años, principalmente debido a la experiencia de la medicina y la salud pública cubanas, a este tipo de programas y a nuestros científicos, creadores de medicamentos tan seguros y eficaces.

Nancy quiere trasmitir un mensaje antes de terminar el corto diálogo. Algo de suma importancia para las mujeres, la utilidad de un método: “Yo misma me detecté el cáncer de mama mediante un autochequeo: eso fue el 28 de diciembre de 2014 y el día 5 de enero de 2015 entré por la puerta del Finlay, y allí, muy rápido, me hicieron las pruebas pertinentes, donde la biopsia arrojó lo que tenía”. Ya en la despedida enfatiza: “Hago mi vida normal, no fallo con las vacunas, soy disciplinada y constante con el tratamiento; cuando hay alguna dificultad, la enfermera, que es magnífica, María de los Ángeles, me avisa enseguida. Mi familia y yo estamos optimistas”.

Sin la indiscreción de la grabadora, con la voz un tanto resquebrajada, refiere angustias personales y familiares en ocasión del diagnóstico, operación y su seguimiento. Viéndole gesticular y ladear la cabeza, en el transcurrir del relato, advierto cualidades “intangibles”: resiliencia y tenacidad “fueras de serie”. Vi a Cuba victoriosa y crecida desde la ciencia, la amistad y la soberanía.