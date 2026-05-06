Declaraciones a BOHEMIA de Yuliesky González, director técnico del equipo de Artemisa, tras la división de honores este lunes con Industriales

La lluvia no permitió jugar el domingo en el Estadio Latinoamericano. Así llegó la primera doble cartelera a siete entradas de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

Y por tratarse de un lunes, una lástima en cuanto a la poca asistencia de público, además del esfuerzo que implica para los atletas, quienes deben soportar las altas temperaturas del mediodía, como quiera que las actividades iniciaron a las 10:00 a.m.

De todos modos se trató de dos partidos bastante disputados, especialmente el de apertura. Más adelante en el texto deslicé los resultados. Ahora vamos a ver qué me dijo el mánager de los visitantes en el Coloso del Cerro.

–Artemisa fue, para este periodista, uno de los equipos que mejor se reforzó, ¿cuán importante es para usted esa elección previa de siete peloteros?

–Son fundamentales. Se ha demostrado que esos atletas muchas veces deciden juegos. La clave está en escoger bien lo que realmente necesitas.

–Uno de los refuerzos que más me llamó la atención, para bien, fue el caso del lanzador pinareño Erly Casanova, quien ya vistió antes la camisa de Artemisa.

–Nos comunicamos con tiempo de antelación y él mostró su interés de volver aquí. En la segunda edición le fue muy bien con esta escuadra. Es un pitcher de vasta experiencia, incluso en otras ligas, y eso sin duda tiene un gran valor.

–A Artemisa le ha tocado llegar muy cerca, pero no se ha dado, ¿se podrá soñar esta temporada con el título?

–Hay que tener en cuenta que Artemisa lleva pocos años como provincia. Pero sí, este es un buen momento para decir que podemos pelear para ganar el campeonato. Tenemos a varios de los mejores talentos del país, jóvenes con sed y deseos de triunfar. Pudimos discutir aquella final contra Matanzas hace dos años en esta misma lid, y aunque caímos, nos llevamos las enseñanzas.

–El mensaje para el pueblo de Artemisa.

–Que sigan confiando en sus Cazadores. Siempre vamos a salir a darlo todo en el terreno.

En definitiva, este lunes Industriales venció primero 4-3 y Artemisa se desquitó a segunda hora 4-0.

Recordemos que, en el arranque del torneo el pasado sábado, los visitantes habían doblegado a los azules 14-0, nocaut en ocho capítulos.

Así que la subserie entre Leones y Cazadores de momento favorece a estos últimos dos éxitos a uno. Culminará este martes con el cuarto desafío y el miércoles será día de traslado.

A partir del jueves Industriales visita a Las Tunas y Artemisa será acogida por su vecina Mayabeque.