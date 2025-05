Tigres a la final

Ciego de Ávila venció por cuarta vez a Industriales en la III Liga Élite del Béisbol Cubano. Las Tunas derrotó a Santiago y está a un paso de avanzar

En el partido más desproporcionado de este cotejo semifinal, los Tigres de Ciego de Ávila derrotaron a los Leones de Industriales, 8-1, y completaron la tarea para colarse en la gran final de la III Liga Élite del Béisbol Cubano.

La tropa visitante conectó 10 imparables, incluidos tres cuadrangulares. El primero lo dio Yordanis Samón por los mismísimos 400 pies del Estadio Latinoamericano, en la cuarta entrada.

Y el clásico puntillazo. Gran Slam de Ronaldo Castillo, un hombre que llevaba en los tres partidos en La Habana de 11-0, la sacó por el jardín derecho con las almohadillas llenas, en la parte alta del octavo episodio. Su batazo provocó la explosión inmediata del relevista Fher Cejas.

Después hubo más fiesta de la piña en el Coloso del Cerro. Jonathan Bridón disparó el tercer vuelacerca de la tarde, y la única afición que se escuchó de ahí en adelante fue la avileña, ubicada por la banda de primera base.

La victoria se la apuntó el abridor Luis Alberto Marrero. En cinco entradas completas no permitió carreras. Lo perdió Remberto Barreto, a quien le pegaron cuatro indiscutibles y tres limpias fueron a su cuenta.

En el choque se cometió un solo error, de Tailon Sánchez en el campo corto, cómplice de la única carrera azul.

Con Dany Miranda, director técnico de los Tigres, conversé al término del desafío. Una de las dudas es qué refuerzo pedirá para esta etapa. Recordemos que cada equipo podrá optar por una opción más de cara a la final.

“Hubiera querido pedir al derecho industrialista Pavel Hernández. Pero es posible que tenga contrato. De no ser así él sería mi elección.

“Quiero agradecer a Dios y a la vida. Todos los equipos son bastante parejos en esta lid, y estamos en la final.

“Yo dije que quería ser campeón. Así que tengo que eliminar al rival que pongan delante”, dijo el estratega.

También me acerqué a Ronaldo Castillo, autor del jonrón con bases llenas.

“Me preparé para pegarle a la recta y salió el batazo. No andaba bien, me estaban haciendo posiciones especiales al campo porque casi todo lo que me salía del madero eran rolling. Pero esta conexión me levantó el ánimo. Era el turno más importante del partido para mí y salió perfecto”, dijo Castillo.

Un dato nada menor para ir terminado. Los dirigidos por Guillermo Carmona no respondieron a la hora buena madero en mano. Colocaron corredores en circulación en casi todos los innings, excepto en el segundo, el octavo y el noveno, y apenas pisaron una vez el plato, con ocho indiscutibles. Un mal repetido en esta postemporada.

En definitiva, el resultado de este domingo reafirmó la historia. Y también el pronóstico que hice en este espacio, titulado “Si de favoritos se trata”.

Lo cierto es que Industriales no le ganaba un juego de play off a Ciego –antes del compromiso del sábado cuando vencieron 4-1– desde el año 2012. Y solo archivan esas dos sonrisas. El duelo particular en estas instancias va 12-2. Antes solo se enfrentaron un par de veces: final de la Serie Nacional 51 y semifinal de la 55. Ambas ganadas igualmente por los Tigres.

De hecho, los de la tierra de la piña son el único elenco que supera en el histórico general de ganados y perdidos a los azules: ahora 112 éxitos y 105 reveses.

En cuanto al otro duelo semifinal de la III Liga Élite, Las Tunas derrotó por tercera vez a Santiago, esta vez con pizarra de 11-9, en el Guillermón Moncada. Lo ganó Albert Valladares y el fracaso fue para Alberto Bisset. Salvó su sexto juego de la temporada Alberto Pablo Civil.

Así que este lunes, a las 2:00 p.m. los discípulos de Eddy Cajigal están obligados a ganar para seguir vivos en la lid, pues van debajo (1-3). En cambio, ya está segura en la final la tropa avileña, en espera de su rival.

Y algo más, la serie definitiva de siete a ganar cuatro comenzará en la provincia central, pues se arrastra el resultado de la clasificatoria, y los Tigres fueron primeros. Así que tres días después de finalizada la puja entre Las Tunas y Santiago, se reabrirá el José Ramón Cepero, donde iniciará la gran final de la III Liga Élite del Béisbol Cubano.