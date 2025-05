Tigres aprietan a Leones

Declaraciones a BOHEMIA de Dany Miranda y Yordanis Samón, tras el tercer triunfo de Ciego de Ávila, viniendo de abajo ante Industriales, en la semifinal de la III Liga Élite del Béisbol Cubano

La victoria 7-5 este viernes colocó a los Tigres de Ciego de Ávila a un paso de eliminar a los Leones de Industriales y colarse en la gran final de la III Liga Élite del Béisbol Cubano.

Supieron venir de abajo como visitantes. Llegaron a estar perdiendo 5-1. Dos cuadrangulares, de Yasiel Santoya y Yasmani Tomás no alcanzaron a los locales.

El pitcheo tampoco fue reprochable. Solo un par de imparables había permitido el abridor azul, Hermes González, el más costoso un jonrón solitario de Yordanis Samón en el cuarto capítulo.

Luego el público del Estadio Latinoamericano se metió con él. De todo esto le pregunté al toletero cuando se acabó el choque.

“Me preparé para pegarle así a la bola desde el turno anterior. Uno tiene que analizar antes de salir a batear. Esperé el lance oportuno.

“Fue un buen partido en general. Tuvimos que venir de abajo. No fue fácil.

“Me gusta jugar en este estadio. Aquí la afición te exige mucho. Hace un rato conversaba de eso mismo con Frederich Cepeda, porque ambos coincidimos en época aquí, pero en el bando azul.

“En el caso mío fueron tres años. Ahora me tocó en contra. Se disfruta igual. En el terreno del Latino todo el mundo quiere lucir bien”, dijo Yordanis Samón.

Luego di con Dany Miranda, director técnico de los Tigres. Quería saber sobre todo lo que se siente después de ir tres partidos arriba, con el pase a la final casi en el bolsillo.

“En este deporte, hasta que no se saque el último out, no hay victoria. Estoy muy contento, es una ventaja importante, pero nos falta ganar un compromiso”, dijo categórico.

Y reveló además que el abridor de este sábado será el zurdo Ariel Zerquera, quien ya se apuntó un éxito en el primer choque de este pareo.

En definitiva, Ciego, con siete imparables, fabricó igual número de carreras. Una productividad muy alta. Lo contrario Industriales, que pisó el plato cinco veces a pesar de pegar 11 indiscutibles. También cometieron dos pifias, una importante de Ariel Sánchez en el jardín izquierdo, pues costó carrera. En cambio, la visita estuvo hermética en defensa.

Otro batazo clave para los ganadores lo conectó el refuerzo guantanamero Leonelkis Escalante, autor de un triple remolcador de dos compañeros que dio la vuelta al marcador en la parte alta del quinto episodio y sacó del box al relevista, a la postre perdedor del encuentro, Fher Cejas. La victoria fue a la cuenta de Alex Daniel Guerra y salvó Leonardo Moreira.

Así que este sábado, a las 2:00 p.m., se jugará el cuarto desafío del duelo entre Leones y Tigres, en el Coloso del Cerro, con la obligación de los locales de vencer para al menos alargar la película.

También regresa la acción entre Las Tunas y Santiago en el Guillermón Moncada, a la misma hora, duelo oriental que favorece a los Leñadores (2-0).