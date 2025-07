Trote definitivo

Los Alazanes de Granma derrotaron a los Leones de La Habana y se coronaron en el campeonato nacional sub-23

Este miércoles los Alazanes se adueñaron del Estadio Latinoamericano. En especial, sobresalió el pitcheo del abridor, Alexei Ricardo, quien solo permitió dos sencillos a la tropa azul, y fueron en la séptima y última entrada. El derecho ponchó a 11 rivales. Impresionante.

Alexei Ricardo se apuntó el éxito. / Roberto Morejón

Conversé con él al cierre del compromiso. “Me basé en la recta. Tuve buena velocidad. Busqué las esquinas y me alejé del centro del plato. Doy gracias a Dios por esta victoria”.

La novena de los Alazanes conectó ocho imparables, incluido un largo cuadrangular de Álvaro Ortiz por el jardín izquierdo en el tercer episodio.

En resumen, los marcadores de los tres choques de la final terminaron: Granma 1-0, La Habana 6-1, y el definitivo Granma 5-0. Así que muchas felicidades a los Alazanes.

Por cierto, en las gradas del Coloso del Cerro estaba Danny Miranda. Mi propuesta para mánager del equipo al Clásico Mundial terminó ganándose el puesto de timonel del Cuba sub-23, que tendrá que armarse de cara al Panamericano de la categoría, con sede en República Dominicana del 11 al 16 de octubre próximos.

“Estuve observando a los muchachos. Me llevo algunos nombres, aunque el equipo no lo armo yo solo. Hoy me impresionó el abridor de los Alazanes. Seguro estará en la preselección. Por mi parte trataré de ser lo más justo posible en la selección de talentos.

Álvaro Ortiz es recibido por sus compañeros tras el jonrón. / Roberto Morejón

“Este torneo nacional debería jugarse anualmente. Yo solo cambiaría que se busquen más jugadores que necesitan fogueo, desarrollo, y no los que ya tienen experiencia en series nacionales”, dijo Danny Miranda.

Lo cierto es que se trata de una competición muy necesaria. Aclamada en su ausencia –desde 2022– en este mismo espacio, pues se trata de la posibilidad de desarrollo de la cantera del béisbol cubano.

Y más que eso, estos talentos abundan y en muchos casos ocupan puestos importantes en equipos de mayores. Por lo que su preparación es clave para otros desempeños de más exigencia.

Un ejemplo cercano es que en la recién finalizada III Liga Élite, en la cual participaron solo seis equipos, un total de 42 peloteros de hasta 23 años de edad vieron acción: cuatro receptores, ocho jugadores de cuatro, nueve jardineros y 21 lanzadores.