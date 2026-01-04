Un pueblo en pie

Cuba se estremece –aún más– desde este sábado 3 de enero de 2026.

Concentraciones populares tienen lugar en todo el territorio nacional, para condenar la vil agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el calculado secuestro de su presidente legítimo Nicolás Maduro, junto a Cilia Flores, esposa del mandatario.

Estas imágenes corresponden a Ciego de Ávila, en el centro del archipiélago, cuya plaza Camilo Cienfuegos colmaron personas de todas las edades, en franca expresión de solidaridad.