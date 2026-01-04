Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
Fotos: Pastor Batista Valdés
Fotos: Pastor Batista Valdés

Un pueblo en pie

Pastor Batista

Pastor Batista

Pastor Batista

Pastor Batista

Cuba se estremece –aún más– desde este sábado 3 de enero de 2026.

Concentraciones populares tienen lugar en todo el territorio nacional, para condenar la vil agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el calculado secuestro de su presidente legítimo Nicolás Maduro, junto a Cilia Flores, esposa del mandatario.

Estas imágenes corresponden a Ciego de Ávila, en el centro del archipiélago, cuya plaza Camilo Cienfuegos colmaron personas de todas las edades, en franca expresión de solidaridad.

Comparte en redes sociales:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Te Recomendamos

Actualidades

En Cuba

La bohemia

Historia

Así va el mundo

Ciencia

Deportes

Fotorreportajes

Directorio

Quiénes somos

Contáctenos                  

Suscríbete

Síguenos en nuestras redes

Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss

Directorio

Quiénes somos

                

Síguenos en nuestras redes

Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
Revista Bohemia. © 2022 . Fundada en 1908

Avenida Independencia y San Pedro. Plaza. La Habana. Cuba. CP: 10691. E-mail: digital@bohemia.cu

Diseñado por Fabián Cobelo y Desarrollado por Raúl Sánchez

 