Victoria, lógica y matemática

Cuba venció a Australia y aún respira en el Premier 12

Si me preguntan, respondería desde la lógica lo básico: este equipo no le batea al pitcheo japonés. Pero, tras la victoria esta madrugada del sábado -hora de Cuba- sobre Australia con pizarra final de 4-3, viniendo de abajo, se nos permite soñar de cara al próximo compromiso en el Premier 12. Aunque con los pies en la tierra, los nipones son uno de los grandes favoritos del torneo.

Y para que andar con rodeos. La tropa que dirige Armando Johnson, si quiere quitarse la soga del cuello, precisa ganar y ganar. Además, depende de resultados ajenos.

De momento hizo la tarea ante su similar de Australia. Claro, un rival inferior a los que vienen después en el calendario. De todos modos no es poco. Los de la isla continente venían inspirados luego de conseguir su primera sonrisa en la lid, una vez que blanquearon a República Dominicana 5-0.

Andy Vargas se apuntó la victoria. / Roberto Morejón

Pero la ofensiva de Cuba cuajó en esta oportunidad, con 11 imparables y conexiones oportunas que derivaron en cuatro carreras.

En el Estadio Tianmu de Taipei de China fueron protagonistas madero en mano Yadir Drake (2-2 incluido un cuadrangular de tres anotaciones que dio la vuelta al marcador, más un par de boletos intencionales), Yoelkis Guibert (4-1 y un ponche, pero remolcó la primera), Jean Walters (3-2 y una base robada), Roel Santos (4-2) y Erisbel Arruebarrena (4-2).

La victoria se la apuntó el relevista Andy Vargas, quien sustituyó al abridor zurdo Darío Sarduy en el mismo primer capítulo. El derecho capitalino ponchó a cinco y le pegaron tres imparables, incluido un jonrón en 3.2 inning.

Mas no fue la única figura clave del bullpen. Frank Abel Álvarez le sustituyó y cumplió su función de contención. Enfrentó a siete bateadores en dos entradas completas sin permitir hits, si bien regaló dos pasaportes.

Después vinieron los enredos. Geonel Gutiérrez explotó rápido tras regalar cuatro bolas malas para que Leodan Reyes, igualmente descontrolado, consiguiera sacar dos outs importantes a duras penas en el séptimo capítulo arriba. Se recompuso, por lo que conseguir otros tres y dar el cero también en el octavo.

Finalmente Raidel Martínez apareció por primera vez en la lid y cerró el noveno de uno, dos y tres, con par de ponches incluidos, con lo cual se apuntó el salvamento.

Si de cambios se trata

Por si alguien dudaba que eran necesarios los movimientos y cambios -algunos se hicieron en el lineup- recuerdo que varios hombres claves de este equipo no han rendido como se esperaba. Hablo especialmente de la entonces tanda de arriba.

Yoan Moncada antes de recibir el pelotazo en el segundo duelo contra Corea del Sur, que le dejó fuera de la alineación ahora frente a Australia, llevaba de 7-1, con tres ponches. Erisbel Arruebarrena de 9-0 y cuatro ponches. Ariel Martínez, que no fue movido del quinto puesto para este tercer choque y tampoco rindió en él (4-0 con un ponche), de 7-1 con un ponche antes, suma ya de 11-1. Fueron segundo, tercero y, como dije antes, quinto maderos, respectivamente, frente a República Dominicana y Corea del Sur.

En un torneo corto unas pocas derrotas te llevan a la eliminación en un abrir y cerrar de ojos. Hay que apelar al banco rápido. No hay tiempo para meditar. Y está claro que muchos de los titulares no llegaron en la mejor forma deportiva. Así que, si vas a perder, mejor que sea con honor.

¿Hay esperanza?

Queda torneo y vida. La escuadra antillana podría ubicarse aún entre las dos primeras del grupo B y clasificarse a la fase definitiva, pero tiene que ganar todo lo que resta: Japón y Taipei de China por ese orden, ambos hasta ahora invictos en dos presentaciones, y se enfrentarán entre ellos en esta misma fecha.

Lo cierto es que otra variante que no sea terminar con 3-2 no sería factible para los nuestros. Sumado a que dominicanos y surcoreanos, que nos derrotaron, terminen con 2-3. Hasta la tercera jornada acumulan cifras idénticas (1-2), las mismas que Cuba y Australia. O sea, hay cuatro equipos con balance de 1-2. La matemática esta vez no nos pasará la mano, como sí ocurrió por ejemplo en el V Clásico Mundial.

Así que encienda velas, rece y pida. Cuba enfrentará a Japón en su cuarta salida este domingo a las 5:00 a.m., hora de nuestro país, y no puede perder.

A propósito de clasificados a la siguiente instancia, ya la llave A, que se jugó en México, se definió. Avanzaron Venezuela (4-1) y Estados Unidos 3-2.