Volar con los pies en la tierra

Marabana y sus andarines: una comunidad desafiante, saludable y feliz

Como cada año las principales arterias de la capital cubana se transformaron en una pista gigante, a disposición de quienes trotan hacia un sueño.

Echarse a correr es el único vuelo posible para los humanos. Así y todo, aún con los pies en la tierra, estos andarines desafían a las mismísimas aves, de alas abiertas y altura en el profundo cielo.

La superación y el sacrificio constante de estos 3 155 competidores, 340 de ellos extranjeros, rebasa cientos de inconvenientes: crisis económica, virus, huracán Melissa…

Ellos son una clara muestra de que jamás nos rendimos ante las dificultades. La clásica respuesta de puro instinto de la raza humana. Sí, pero especialmente en nuestra Isla la réplica es rebelde. Alcanza matices severos.

Hoy, cuando ya es historia la edición 39 de Marabana, en la ciudad se respira la calma habitual de los domingos. Pocos sospecharían que un mar de pies arrasó cual tsunami con la paz del silencio.

Queda solo el recuerdo del esfuerzo, de sobreponerse al cansancio, de dar un paso tras otro, de aguantar los embates…

Por eso todos en Marabana son ganadores. Aunque claro, algunos “superhéroes” fueron más allá y sobrepasaron la meta primero.

Los 42 kilómetros (km) fueron dominados por la villaclareña Yumisleivy Castillo (3 horas, 7 minutos y 59 segundos). Del lado masculino coronó el mexicano Miguel Ángel Vega (2:38.49).

El mexicano Miguel Ángel Vega ganó la maratón

En los 21 km se impusieron la matancera Meury Melissa Bacallao (1:16.33) y el mayabequense Francisco Ronnei Estévez (1:06.55).

Mientras que la prueba de los 10 km fue conquistada por Melissa Padrón (0:40.48) y Daniel Barban (0:33.23).

El siempre imponente Capitolio.

Además de las medallas (recuerdo imborrable) hubo otros premios. A los campeones en la maratón (femenino y masculino) se les entregó una bicicleta de montaña (mountain bike), además de una invitación a Varadero para participar en la Media Maratón. También los vencedores de ambos sexos en 21 y 10 km, irán al popular balneario el venidero año en el mes de abril, cuando tenga lugar dicho certamen.

Recorrer un tramo del malecón: respiro para los andarines.

El recorrido contó con salida y llegada en la Avenida Independencia y 19 de mayo, y es el único circuito cubano certificado por la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS) y la Federación Internacional de Atletismo Amateur (IAAF), en ambos casos por sus siglas en inglés.

La próxima edición de Marabana será en noviembre de 2026. De seguro volverán a tejerse los sueños como líneas, más recias que el propio asfalto. Mientras tanto, los andarines seguirán con sus rutinas habituales del día a día. Correrán sin cesar para estar en forma. Desafiando al viento y a los tantos etcéteras. Como volar con los pies en la tierra.

Uno de los tramos más difíciles: la loma de la avenida 26.

La histórica esquina de 23 y 12, y el colega de Jit, Calixto N. Llanes (a la izquierda).

Entre los corredores se mezclaron 340 extranjeros.