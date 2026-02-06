Ya huele a Clásico

Dan a conocer la nómina del equipo Cuba
Este jueves 5 de febrero, en la noche, se conoció, a través de la televisión, el roster del conjunto que nos representará en el VI Clásico Mundial de Béisbol, previsto del 5 al 17 de marzo próximos.
A continuación, el listado que, por cierto, se filtró en redes sociales varias horas antes del anuncio oficial. De los 30 peloteros, 13 pertenecen a nuestra Serie Nacional y 17 a otras ligas.
Receptores (2):
Andrys Pérez
Omar Hernández
Jugadores de Cuadro (8):
Ariel Martínez
Erisbel Arruebarrena
Alexei Ramírez
Yoan Moncada
Yiddi Cappe
Alexander Vargas
Malcom Núñez
Yoel Yanqui
Jardineros (4):
Yoelkis Guibert
Roel Santos
Alfredo Despaigne
Leonel Moa
Lanzadores (16):
Livan Moinelo
Raidel Martínez
Randy Martínez
Julio Robaina
Yoan López
Pedro Santos
Naykel Cruz
Emanuel Chapman
Yariel Rodríguez
Denny Larrondo
Jousimar Cousin
Osiel Rodríguez
Darien Núñez
Daviel Hurtado
Luis Miguel Romero
Frank Abel Álvarez
Como se conoce, los nuestros estarán involucrados en el Grupo A, el cual acogerá Puerto Rico, con la presencia de Canadá, Panamá, Colombia y los anfitriones.
Recordemos: justamente, la base de esta selección se prepara para debutar tan pronto como este viernes 6 de febrero, en la segunda edición de la Serie de las Américas, con sede en Venezuela, un torneo que les servirá sobre todo de fogueo.
Allí enfrentarán en su primera salida a los Leones de León, de Nicaragua, y ha sido anunciado como abridor, por nuestra selección, a Randy Martínez, zurdo perteneciente a la organización de los Dragones de Chunichi, en el béisbol japonés.
Luego, la escuadra dirigida por Germán Mesa se medirá a las de Argentina (Club Daom), Venezuela (Navegantes del Magallanes), Curazao (Cañones de Willemstad), Panamá (Águilas Metropolitanas) y Colombia (Caimanes de Barranquilla).
Serie Nacional 64
Un nuevo frente frío, el noveno de la actual temporada invernal, impidió que se jugara este jueves las semifinales de la Serie Nacional 64.
Los estadios 26 de Julio y Latinoamericano fueron afectados por fuertes lluvias, así que las acciones continuarán este viernes, en el mismo horario de la 1:30 p.m.
Los Cazadores de Artemisa buscarán en casa su primera victoria en un pareo que va 2-0 favorable a los Leñadores de Las Tunas, mientras, los Leones de Industriales intentarán dar un segundo golpe a los Cocodrilos de Matanzas, que dominan las acciones 2-1. Curiosamente, solo los locales han conocido el éxito en esta instancia de la actual postemporada.