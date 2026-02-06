Ya huele a Clásico

Dan a conocer la nómina del equipo Cuba

Este jueves 5 de febrero, en la noche, se conoció, a través de la televisión, el roster del conjunto que nos representará en el VI Clásico Mundial de Béisbol, previsto del 5 al 17 de marzo próximos.

Industriales y Matanzas retomarán las acciones este viernes en el Latino. / ROBERTO MOREJÓN

A continuación, el listado que, por cierto, se filtró en redes sociales varias horas antes del anuncio oficial. De los 30 peloteros, 13 pertenecen a nuestra Serie Nacional y 17 a otras ligas.

Receptores (2):

Andrys Pérez

Omar Hernández

Jugadores de Cuadro (8):

Ariel Martínez

Erisbel Arruebarrena

Alexei Ramírez

Yoan Moncada

Yiddi Cappe

Alexander Vargas

Malcom Núñez

Yoel Yanqui

Jardineros (4):

Yoelkis Guibert

Roel Santos

Alfredo Despaigne

Leonel Moa

Lanzadores (16):

Livan Moinelo

Raidel Martínez

Randy Martínez

Julio Robaina

Yoan López

Pedro Santos

Naykel Cruz

Emanuel Chapman

Yariel Rodríguez

Denny Larrondo

Jousimar Cousin

Osiel Rodríguez

Darien Núñez

Daviel Hurtado

Luis Miguel Romero

Frank Abel Álvarez

Como se conoce, los nuestros estarán involucrados en el Grupo A, el cual acogerá Puerto Rico, con la presencia de Canadá, Panamá, Colombia y los anfitriones.

Recordemos: justamente, la base de esta selección se prepara para debutar tan pronto como este viernes 6 de febrero, en la segunda edición de la Serie de las Américas, con sede en Venezuela, un torneo que les servirá sobre todo de fogueo.

Allí enfrentarán en su primera salida a los Leones de León, de Nicaragua, y ha sido anunciado como abridor, por nuestra selección, a Randy Martínez, zurdo perteneciente a la organización de los Dragones de Chunichi, en el béisbol japonés.

Luego, la escuadra dirigida por Germán Mesa se medirá a las de Argentina (Club Daom), Venezuela (Navegantes del Magallanes), Curazao (Cañones de Willemstad), Panamá (Águilas Metropolitanas) y Colombia (Caimanes de Barranquilla).

Serie Nacional 64

Un nuevo frente frío, el noveno de la actual temporada invernal, impidió que se jugara este jueves las semifinales de la Serie Nacional 64.

Los estadios 26 de Julio y Latinoamericano fueron afectados por fuertes lluvias, así que las acciones continuarán este viernes, en el mismo horario de la 1:30 p.m.

Los Cazadores de Artemisa buscarán en casa su primera victoria en un pareo que va 2-0 favorable a los Leñadores de Las Tunas, mientras, los Leones de Industriales intentarán dar un segundo golpe a los Cocodrilos de Matanzas, que dominan las acciones 2-1. Curiosamente, solo los locales han conocido el éxito en esta instancia de la actual postemporada.