Una estructura defensiva común entre los pueblos levantinos ayudaría a su estabilidad y seguridad. ¿Se involucrarán Rusia y China?

Disímiles son las motivaciones e ideales para evitar o no un aumento de la escalada en Asia Occidental en ese desbordar la “luz del candelero”. Son reconocibles las intenciones colonialistas de reconfigurar el Oriente Medio por muy justificativo que sea el discurso oficial israelí, el que denota un envalentonamiento derivado de las circunstancias creadas desde del 7 de octubre de 2023.

Cuando la resistencia palestina, en especial Hamas, se lanzó militarmente más allá de las fronteras gazatíes, si bien previó una respuesta severa de parte de Israel, lo más probable es que tanto genocidio escapara del análisis.

Pero eso ya es historia. De momento hay toda una región sumida en la destrucción perspectiva. Benjamín Netanyahu se escuda en su lucha contra el terrorismo y lanza bombardeos e incursiones terrestres contra la población civil palestina, libanesa, siria… Aferrado al argumento de “descabezar” a Hamás, a Hezbollah o a Teherán, el primer ministro israelí protagoniza terrorismo de Estado, el cual, ante la inexistencia de un cuerpo legislativo claro en la ONU sobre ese particular, cuenta con la permisividad política y logística de los Estados Unidos y el Occidente rico, regidos según sus convenientes definiciones. ¿No está Cuba en una ignominiosa e injusta lista de supuesto patrocinador del terrorismo? El asunto, sin embargo, se está yendo de control y esos mismos “padrinos” empiezan a temer una guerra total que catapulte probables compromisos rusos y chinos, actores destacados en el mundo.

Posibles contextos

El asesor del Comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, general de brigada Ibrahim Jabbari, aseguró que Irán arrasará con fábricas e instalaciones israelíes si Netanyahu ataca al país persa. / almayadeen.net

Varios analistas incluso llegan a sostener que la posibilidad real de pararle los pies a Israel radica en la participación de Moscú. Criterio vertido en un muy interesante texto de Andrea Zhok, profesor de filosofía en la Universidad de Estudios de Milán, quien sostiene directamente: “Parece haber una única solución para evitar que Israel y EE.UU. vayan a la confrontación final con Irán: la entrega por parte de Rusia a Teherán de una cantidad limitada de ojivas nucleares”. Otro punto de vista similar lo da el analista internacional brasileño Pepe Escobar. Sobre el presente tema manifestó: “La cosa se complica a cada minuto. Inmediatamente después de una reunión muy importante entre Alexander Lavrentiev, enviado especial de Putin a Siria, y Ali Akbar Ahmadian, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Tel Aviv se puso en estado de demencia total (¿qué otra cosa podría decirse?) y atacó los almacenes de las fuerzas rusas en Siria. Hubo una respuesta conjunta de defensa aérea de Rusia y Siria. Lo que demuestra que los psicópatas talmúdicos no sólo están obsesionados con lanzar fuego contra el Eje de la Resistencia, sino que ahora también van en contra de los intereses nacionales rusos. Esto puede volverse muy feo para ellos en un instante y es una ilustración más de que el nombre del (nuevo y mortal) juego es EEUU/Israel contra Rusia/Irán”.

Además, existen voces inclinadas a avizorar un involucramiento chino a través de soportes financieros a Rusia, Irán o Líbano, en caso de la expansión geopolítica del actual “conflicto”, lo cual pudiera ocurrir en solo un tris. Valga apuntar como Washington atiza el entusiasmo destructivo sionista. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris señaló al medio local CBS el imperativo de su gobierno de prevenir que Irán se haga de armas nucleares.

Irán actuará si es necesario

Netanyahu tiene abiertos muchos frentes, tratando de abrazar victorias por doquier a pesar de que estas le son esquivas en la magnitud esperada, pues los pueblos jamás estarán dispuestos a dejarse someter, ni a permitir que se les conquiste. Estos escenarios generan demasiada zozobra debido a las probables consecuencias en variados frentes: económico, energético, de seguridad. Hay una cosa clara: la República Islámica de Irán no consentirá nuevas embestidas sionistas. Su encomiable parsimonia puede llamar a engaño… Días atrás, la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní comenzó a revisar un proyecto de ley con vistas a cerrar un pacto multilateral con varios países y «movimientos liberadores» en Levante. Hablamos de “apoyo mutuo en caso de ataque de Washington o Tel Aviv”, informó la agencia informativa Tasnim, de inversionistas privados persas. Se estipulará la obligación de proporcionar asistencia económica integral y apoyo militar y político entre sí, buscando asimismo crear una estructura de defensa común y hacer frente a amenazas externas y apuntalarse mutuamente en tiempos de crisis. Se establecerá un cuartel general conjunto de coordinación de operaciones y decisiones militares entre los grupos de resistencia y las fuerzas iraníes. (1)

Como se aprecia, la paciencia tiene límites. El canciller persa, Abbas Araghchi, aseveró: “Irán no tiene miedo a la guerra…aunque no busca incrementar las tensiones en la región, pero que Israel no ponga a prueba nuestra voluntad”. Prometió acciones más contundentes. Ya lo había ensayado; después de la incursión sionista en el Líbano de principios de octubre, Irán lanzó 200 misiles contra Israel, dando a entender estar listo.

Destrucción generada por Israel en Líbano el 2 de octubre 2024. / prensa-latina.cu

¿Se puede frenar a Israel?

Difícil de imaginar los diversos campos de juego, porque a estas alturas cualquiera pudiera darse, incluida la activación de los 40 000 soldados gringos en la zona. Valdría entonces el total lucimiento de las galas y los artificios de la alta política (¿qué hay de la ONU; se seguirá dejando someter?). Amerita, por ejemplo, un compromiso real de Occidente de cortar el suministro militar a Israel a partir de promesas públicas de Madrid y París. Mientras los pueblos, incluso el estadounidense y sus miles de judíos, se desgalillan en las calles y sufren la represalia de sus timoratos gobiernos, estos siguen luciendo una retórica vacía, nunca nada concreto a favor de la paz. Lo mismo ocurre en la Casa Blanca. Es muy perjudicial afirmar que existe un distanciamiento de Washington respecto a Israel. Es falso: las armas siguen fluyendo hacia Netanyahu. Evidencia de ello es la nueva ronda de ayuda militar estadounidense por valor de 8 700 millones de dólares en este décimo mes del año en curso…. (2)

También sería muy constructivo para el panorama general que la Liga Árabe, conformada por 22 naciones, sea más firme y proactiva. Algunos pasos se han dado, pero resultan todavía insuficientes. El 16 de mayo 2024 la organización regional se reunió para “remar juntos hacia el reconocimiento de un Estado palestino independiente”. El secretario general de la ONU, António Guterres, asistente a la apertura de la cumbre, subrayó: “la unidad y la solidaridad de los árabes amplificarían la voz vital de la región e impulsarían aún más su influencia en la escena mundial”. Es este tiempo de mirar más allá de diferencias culturales, étnicas, ideológicas o políticas. La operación terrestre sionista del 1º de octubre de este año contra el sur libanés, los suburbios de Beirut y contra Damasco mandó un mensaje inequívoco: nadie está a salvo. En el Líbano han muerto más de 2 000 personas, 9 000 han resultado heridas y más de un millón se han convertido en refugiados. ¡Y qué decir de Palestina!. En un año, solo en Gaza 42 000 civiles fueron asesinados y 96 000 heridos. Es hora de aunar pasos a favor de la seguridad colectiva. Corremos riesgos; la angustia nos corroe. La matanza no puede ser el lenguaje (in)humano predominante.