A las puertas del Clásico Mundial niegan visas a ocho integrantes de la delegación cubana

En medio del tercer partido de preparación en Nicaragua, se hizo pública la noticia.

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) fue informada de que el gobierno de los Estados Unidos negó el visado a ocho integrantes de la delegación conformada para representar a Cuba en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

El listado incluye a Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la FCBS, al estadístico Carlos del Pino Muñoz y al entrenador de pitcheo Pedro Luis Lazo Iglesias. Los otros cinco nombres no se precisan en la nota de Jit. Es realmente una pena que se repitan incidentes de este tipo.

De todos modos, el entrenamiento sigue como ha estado prevista. En Nicaragua, contra la selección nacional de ese país, se ha palpado un sabor agridulce.

Estos han sido los resultados de Cuba hasta ahora: 2-2 (empate), 3-1 (victoria) y 6-1 (derrota). El último compromiso está previsto para el próximo viernes, y ha sido anunciado para trabajar el zurdo Liván Moinelo, de los Fukuoka SoftBank Hawksen la Liga Japonesa, casi al seguro primer abridor de Cuba en el Clásico Mundial.

Aún con ausencias de figuras que serán titulares en la magna cita, pudiera ser la baja cantidad de extrabases una de las preocupaciones más grandes que debería tener el alto mando cubano por lo ya visto en la nación centroamericana.

Para el análisis, apenas cuatro batazos de más de una almohadilla: jonrón de Ariel Martínez y tres tubeyes, dos de Andrys Pérez y uno de Ángel Alfredo Hechavarría.

Elevada y preocupante ha sido también la dosis de ponches de los nuestros: 21 entre los dos primeros choques. En el tercero fueron seis los retirados por esa vía.

Ojo, porque este que enfrentamos en Nicaragua no llega ni siquiera a la media de la calidad del pitcheo que veremos en el Clásico Mundial.

El zurdo Liván Moinelo será el abridor del último choque preparatorio ante Nicaragua. /jit.cu

Igualmente, el uso de nuestros lanzadores merece un aparte. Resulta crucial trabajar acorde con las tendencias del béisbol moderno. La diferencia se notó sobre todo en la recién concluida Serie de las Américas, una lid de mucho menos nivel que el próximo Clásico Mundial.

Es poco común que un lanzador tire más de tres entradas hoy en día. Se debe evitar que los bateadores contrarios pasen por el cajón dos veces ante el mismo lanzador.

Hay que echar mano al bullpen que esta vez parece será bastante profundo. Y confiables o no, todos deben ser capaces de sacar a flote uno o dos episodios. No hay que esperar a que los contrarios les estudien y muelan a palos para bajarlos del box. Aunque también es cierto: esa “escuela” debería comenzar por nuestros torneos domésticos, y no se pone de manifiesto en la mayoría de los equipos.

A propósito de lanzadores, se conoció por una nota del Inder que Daviel Hurtado por lesión y Naykel Cruz por habérsele negado el seguro, fueron dados de baja de la nómina y se evalúa quiénes serán sus sustitutos.

En resumen, la parte positiva: tanto el tope en Nicaragua, como también la Serie de las Américas, efectuada antes en Venezuela y en la cual Cuba se ubicó tercera, han servido para ir entrando en calor. Va redondeando una gira de preparación bastante completa –para al menos una parte del equipo– de cara a la magna cita: el VI Clásico Mundial de Béisbol, el cual se celebrará del 5 al 17 de marzo venideros.

Recordemos que la pretensión es arribar a Arizona el 28 de febrero y continuar el fogueo con dos partidos más de exhibición, ante Cincinnati Reds y Kansas City Royals, en la etapa de pretemporada para ellos: Spring Training.

Una vez allí, los integrantes de la nómina residentes en los Estados Unidos podrán incorporarse a la concentración.

Los nuestros debutarán en el Clásico el viernes 6 ante Panamá en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan, Puerto Rico, recinto con capacidad para 19 125 aficionados, sede del Grupo A, el más equilibrado de los cuatro a mi juicio. Aunque si me apuran, Canadá y los anfitriones boricuas sobresalen por sus nóminas.

El domingo 8 los discípulos de Germán Mesa tendrán su segunda presentación, esta vez frente a Colombia. Seguirá Puerto Rico el lunes 9 y cierran la primera ronda contra Canadá el miércoles 11.

De rebasar esa fase –avanzan dos– casi seguro tocaría en los “cruces de la muerte” un hueso duro, que podría estar entre los Estados Unidos y México, máximos candidatos por la llave B, con estancia en el Minute Maid Park, de Houston.

En los otros apartados deberían imponer su calidad Japón (primer candidato al título) y Corea del Sur por el C, en el majestuoso Tokyo Dome; y República Dominicana (segunda candidata al título) y Venezuela, en la sede del D, el LoanDepot Park de Miami.