Andar ligeros

Las zapatillas deportivas han recorrido un largo camino desde que se inventaron en la Inglaterra de 1860 para que la clase alta jugara al croquet y al tenis

Una prenda cómoda y casual, o la combinación perfecta para un atuendo elegante y juvenil… eso y más son los famosos tenis, zapatos o zapatillas deportivas.

Actualmente, símbolos de moda y tecnología, usados en gran parte del mundo, en cualquier ocasión; sin embargo, tuvieron inicios humildes en el siglo XIX. Concebidas para ofrecer bienestar durante actividades físicas, las primeras “versiones” contaban con suelas de goma y partes superiores de lona, ideales para paseos y ejercicios ligeros.

El auge de las zapatillas llegó con la revolución industrial cuando los avances en la manufactura permitieron su producción masiva. En 1892, la empresa U.S. Rubber Company lanzó las Keds, consideradas las primeras zapatillas modernas. Su popularidad creció en los años 20, gracias a su confort y precio asequible.

En paralelo, los hermanos Rudolf y Adolf Dassler, en Alemania, fundaron una compañía que más tarde daría origen a dos marcas notorias como Adidas y Puma. Dassler introdujo los tacos en las zapatillas deportivas, que sin dudas revolucionaría el calzado para atletas, validándose durante los Juegos Olímpicos de 1936 cuando Jesse Owens ganó medallas portando sus diseños.

Especializadas

Durante la segunda mitad del siglo XX, estos zapatos evolucionaron hacia estilos especializados; permitió su adaptación a disciplinas específicas, como el running, el baloncesto y el tenis. Este cambio también las convirtió en sucesos culturales, pues fueron adoptadas por movimientos juveniles y la industria del entretenimiento.

Hoy día son más que un accesorio funcional. Incorporan materiales sostenibles, diseños ergonómicos y tecnologías de alto rendimiento. Desde la impresión 3D hasta sensores integrados, el calzado se ha convertido en una herramienta de rendimiento y salud.

Los sneakers y las Air Jordan

El concepto de sneakers como moda emergió en los años 1980. Este término se utiliza para referirse al calzado deportivo que trasciende su función original y se convierte en un hecho cultural. Los sneakers se consolidaron debido a colaboraciones de artistas, diseñadores y figuras deportivas.

Un ejemplo destacado es la línea Air Jordan de Nike, lanzada en 1984 en contubernio con el legendario jugador de baloncesto Michael Jordan. Las Air Jordan revolucionaron el mercado al combinar diseños innovadores con un fuerte impacto social. Su legado perdura no solo en el deporte, sino también en la moda urbana y el coleccionismo.

Otro referente fundamental en la historia de los sneakers es Converse All Star, también conocidos como Chuck Taylor. Lanzados en 1917 como zapatillas para baloncesto, estos modelos tuvieron un fuerte impacto entre los adolescentes que los tomaron como identificación. Asociados con el rock & roll, los Converse representan el cruce perfecto entre funcionalidad y moda, manteniendo su popularidad durante más de un siglo.

Disciplinas deportivas

En el running, por ejemplo, destacan las suelas con amortiguación avanzada para proteger las articulaciones. En el baloncesto, este mercado especializado cuenta con refuerzos laterales y tracción mejorada.

El diseño del tenis prioriza la estabilidad y la resistencia a movimientos laterales. En el fútbol, los tacos siguen siendo esenciales, mientras que en el ciclismo se emplean zapatillas con suelas rígidas para maximizar la transmisión de energía.

Grandes marcas

Entre las más destacadas se encuentran Nike, Adidas, Puma y New Balance, que dominan el comercio global. Nike lidera con innovaciones tecnológicas como la espuma ZoomX y el diseño Flyknit, mientras que Adidas apuesta por la sostenibilidad con su línea de productos reciclados.

Puma y New Balance enfatizan en propuestas clásicas y vínculos con figuras deportivas y artísticas. Otras marcas emergentes como Hoka One One y On Running van ganando popularidad por su enfoque en tecnología avanzada y diseños minimalistas.