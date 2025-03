Casi rueda la pelota

Congresillo de la III Liga Élite define puntos claves. Declaraciones a BOHEMIA de Dany Miranda y Guillermo Carmona, directores de Ciego de Ávila e Industriales, y del árbitro Omar Peralta

Este viernes tuvo lugar el congresillo de la III Liga Élite del Béisbol Cubano, lid que comienza el 15 de marzo. Más abajo en el texto resumiré lo más importante tratado ahí, pues aproveché la oportunidad para conocer de cerca algunas interioridades.

Al finalizar la reunión, que se extendió por más de tres horas, me acerqué a Dany Miranda, director técnico de Ciego de Ávila, uno de los equipos que más bajas ha sufrido precompetencia, pues a las conocidas de Osvaldo Vázquez, Rubén Valdés, Alexander Jiménez, Gustavo Brito y Liosvany Pérez, ahora se sumó también Héctor Labrada.

«Es un equipo joven y por tanto el grado de motivación sigue alto. No salir entre los favoritos del torneo nos puede dar ventaja. Las bajas no me preocupan, quien no quiera jugar que no lo haga. En parte se los agradezco, porque para que sigan sin deseos es mejor que no estén. Es preferible llevar a un atleta con menos calidad técnica y ganas de jugar pelota», dijo a este reportero el estratega de los Tigres.

Por su parte, Industriales conoció días atrás de la baja por lesión de uno de los refuerzos más mediáticos, Erisbel Arruebarruena. Con respecto al titular en la posición natural de El Grillo (campo corto), el mánager Guillermo Carmona me aseguro que «será Roberto Acevedo quien ocupe ese puesto. Aunque tenemos varias opciones, es él quien se ha visto en la mejor forma deportiva. Adrián Pérez, el otro torpedero y también refuerzo matancero, está más para función de utility. En cuanto a la rotación de pitcheo, Andy Vargas será el primer abridor». Sobre el estado de ánimo de los azules, Carmona aseguró que está muy alto.

En tanto, la disciplina fue uno de los puntos más debatidos en el congresillo. Tuve la dicha de encontrarme a la salida con Omar Peralta, uno de los árbitros cubanos más prestigiosos en la actualidad. «La disciplina es una asignatura pendiente. El buen trabajo de nosotros es clave también en este aspecto, pero debo agregar que el arbitraje cubano siempre está entre los mejores cuando participa en eventos internacionales. En definitiva, creo que tenemos buen nivel para las competencias domésticas», aseguró.

Finalmente deslizó a continuación algunos de los apuntes que tomé durante el congresillo, efectuado en la Esfaar Giraldo Córdoba Cardín, al Este de la capital.

-Osvaldo Vento, presidente del Inder, se incorporó sobre la marcha. Subrayó la importancia del béisbol para los cubanos. «Hay que empezar bien arriba. Desde el primer día, para que la gente sienta que la pelota es nuestro deporte nacional».

-Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, hizo un llamado a los mánager sobre la disciplina. «Tenemos que exigir desde el uso adecuado del uniforme hasta el respeto a las aficiones y los árbitros. El reglamento es un documento de estudio y lo tienen que dominar también los atletas».

*Hubo nuevas altas y bajas. Industriales no contará con Haykel Parra y Remberto Barreto, ambos por lesión. Suben a la nómina Alexei Gil y Fehr Cejas. Por Santiago no lanzará Yosiel Serrano, tiene molestias en la espalda, su plaza será ocupada por Pedro Portuondo. Finalmente, Héctor Labrada, de los Tigres de Ciego de Ávila. decidió no jugar, por lo que será sancionado por abandono de equipo. Cede su espacio a Brian Valdés.

*Los únicos que pueden pedir la reclamación por replay son los directores técnicos. Tienen 15 segundos para levantar la mano y activar la revisión del video. En caso de jugadas contínuas, mientras que el mánager gane el reto, puede seguir reclamando dentro de la misma acción.

*El horario de inicio de los choques es 2:00 p.m. en todos los estadios, mientras la situación energética persista.

*La inauguración oficial se mantiene como estaba prevista: Las Tunas recibe a Ciego de Ávila en el Julio Antonio Mella. Al unísono iniciarán las subseries Pinar-Industriales en el Capitán San Luis y Granma-Santiago en el Mártires de Barbados.