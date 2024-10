Con la mirada en la corona

Declaraciones a BOHEMIA de Denis Peña, capitán del equipo Cuba que se prepara para la VI Copa del Caribe

Denis Peña es uno de los peloteros más poderosos a la ofensiva y versátil en la defensa del elenco cubano que participará en la VI Copa del Caribe, que se celebrará del 23 al 28 de octubre próximos en Nassau, capital de las Bahamas.

Por demás, en la mañana de este miércoles, antes de comenzar los entrenamientos en el Estadio Latinoamericano, fue elegido por el grupo como el capitán de la selección. Una decisión unánime.

Es un líder, capaz de conectar a la hora buena y defender la inicial, la antesala y los jardines.

El tunero también fue determinante en la Serie de Estrellas. / periodico26.cu

–¿Cuál es la posición que más te gusta en el campo?

–La tercera. Pero me he desempeñado bien en la inicial en los últimos torneos aquí en casa y entiendo que es la posición en la que me necesita ahora el equipo.

–Estuviste en la presentación y cerca de entrar en el elenco al Premier 12, pero la competencia estuvo dura.

–Sí. Así fue. Tampoco me presenté en la mejor forma deportiva en ese momento. De todos modos, ahora tengo una nueva oportunidad de vestir el uniforme del Cuba.

–Tienes la responsabilidad de asumir la capitanía. ¿Es una motivación extra?

–Sin duda. Estoy muy feliz de que confíen en mí. Hacía muchos años que no ejercía como capitán.

–¿Cómo te sientes físicamente?

–Estoy muy bien. Y en general el grupo también lo está. Hoy nos concentramos todos y tenemos varios días para hacerlo antes de que empiece el evento, así que iremos en ascenso.

–¿Qué podemos esperar en este torneo?

–Pueden confiar en que iremos a dar el máximo con tal de retener el título del año pasado.

–Un mensaje para tus seguidores en Las Tunas y toda Cuba.

Uno de los bateadores más oportunos de Las Tunas. / periodico26.cu

–Que esperen lo mejor de Denis Peña. Siempre salgo al terreno a entregarlo todo.

Denis Peña integró el elenco cubano que participó en el Campeonato Panamericano Juvenil de 2014, en México, y asistió con el plantel de Agricultores a la Serie del Caribe de 2023, en Venezuela.

Establecido como uno de los bateadores más oportunos de los vigentes campeones nacionales, los Leñadores de Las Tunas, carga con una gran responsabilidad dentro de la tropa que dirige Alexander Urquiola.

A propósito, el mánager me comentó que le ubicará en la alineación como tercero o cuarto madero y que defenderá la primera base.

Cuba, actual monarca del certamen, comienza su accionar el próximo miércoles en el que será también el partido de apertura de la VI Copa del Caribe. Lo hará ante una escuadra debutante en estas lides, Saint Martin, con hora de inicio a las 11:00 a.m.