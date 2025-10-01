Declaraciones a BOHEMIA de Ramón Moré, director técnico del equipo de Villa Clara

Los Leopardos no han comenzado bien la Serie Nacional 64. Como se podía presagiar, de acuerdo a su joven plantilla, acumulan más reveses que éxitos (5-14).

Y después del primer partido ante Industriales, que lo perdieron 14-6 este martes en el Estadio Latinoamericano, se mantienen en el puesto 14 de la tabla general.

Aproveché su paso por La Habana para conversar con Ramón Moré, quien fue campeón al mando de un elenco naranja, justamente la última vez que se coronaron, en la ya distante Serie Nacional 52 (año 2013).

Por cierto, esta es la séptima ocasión que el experimentado mánager está al frente del pentacampeón Villa Clara, uno de los cuatro grandes de la pelota cubana.

–A pesar de las derrotas en la actual temporada, da la impresión de un equipo aguerrido. Muchas pizarras han terminado cerradas.

–La verdad es que sí. Yo estoy orgulloso de este grupo. Sé que los resultados no son del todo buenos, pero hemos dado batalla. No pierdo la fé, todavía podemos luchar para meternos entre los ocho primeros.

–¿No es difícil aspirar a clasificar a los play off con una selección tan joven: 13 novatos en la nómina?

–Lo es. Sin embargo, el equipo se ha visto con tremenda garra. Aunque es cierto que tenemos muchos jugadores sin experiencia y eso ha pesado en el cierre de los partidos.

«También posiciones clave, como la receptoría, están cubiertas en su totalidad por figuras jóvenes.

«Hemos fabricado las carreras con nuestras armas. Si no hay grandes bateadores tenemos que apelar al juego chiquito. Correr duro, robar bases, tocar la bola».

–Contrario a la tradición, no cuenta con un staff de pitcheo tan completo.

–Es real. Y no han podido cumplir, la mayoría de los que están hoy, con el rol que les ha tocado.

–¿Cuándo deben incorporarse los contratados en el exterior: Osdany Rodríguez, Randy Cueto y Darío Sarduy? ¿Pedro Álvarez será dado de alta?

–Pronto. Serán altas seguras en los próximos días. Posiblemente la semana que viene. Esperamos mejorar con esos refuerzos. En el caso de Osdany, recordar que fue el máximo ganador del equipo la temporada pasada con nueve éxitos.

(A propósito, poco después del término de esta entrevista, la Comisión Nacional emitió la circular sobre el alta de Pedro Álvarez, en sustitución de Yasmany Hernández).

–Han pasado muchos años desde la Serie Nacional 52, ¿cómo recuerda aquel triunfo?

–Un momento inolvidable. Fue un alegrón para los aficionados. Llevaban mucho tiempo esperando.

«Aprovecho para decirle a los seguidores villaclareños –para mí los más exigentes del país– que nos apoyen y confíen.

«A veces son demasiado duros con nosotros y realmente los muchachos necesitan sentir más cerca a su gente».