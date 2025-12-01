Hoy Varadero, ¿mañana Cuba?

Otro cartel profesional de difícil acceso para el público

Fotos. / Roberto Morejón

El cartel profesional que tuvo lugar la noche de este sábado en el Hotel Meliá Internacional de Varadero, no pudo ser disfrutado por la mayoría de los cubanos.

Por segunda ocasión en el año se efectuaron las peleas en un local poco accesible para la mayoría, y ahora además, con la intensificación de los apagones, se perdió la posibilidad de al menos verlo por televisión.

Basta resumir que a las 7:00 p.m. –inicio de las acciones y horario pico– había un déficit de generación de más de 200 megawatts solo en la capital, repartidos en cinco de los seis bloques, así que no me quiero imaginar la situación en el resto de las provincias.

La vez anterior escribí un texto publicado aquí con el título: “No olvidemos”. Pienso que por su vigencia, vale la pena rescatar algunas de aquellas ideas.

En el sumario dije: “El progreso de un deporte popular está incompleto sin su gente”. Y creo que resume la esencia en su totalidad, de lo que considero es lo más preocupante: la ausencia de aficionados.

Con respecto a la necesaria entrada de capital, expresé lo siguiente. “Siempre y cuando el dinero vaya a los bolsillos indicados estaremos en el camino correcto: el de los boxeadores y sus entrenadores; además, en la inversión en escuelas y combinados deportivos, que mucho lo necesitan”.

Aquello fue el 11 de abril de este propio año 2025, y como si el tiempo no hubiera pasado, siento que lo escrito tiene tanta vigencia hoy, como en el momento de su confección.

Quisiera permitirme repetir este fragmento: “Habría que pensar en los que hubieran querido llegar al Hotel Meliá Internacional de Varadero: esos que, no olvidemos, repletaron el Coliseo de la Ciudad Deportiva la primera Noche de Campeones, el 27 de agosto de 2024”.

Erislandy Álvarez (derecha) venció a Rogelio Jiménez.

Y aquí van otras frases de abril, a modo de resumen:

-Muchos de nuestros mejores púgiles han emergido del pueblo.

-Es importante recordar de dónde venimos.

-Dirigir moneda dura hacia lides domésticas podría ser una opción.

-La gente está ávida de entretenimiento.

En definitiva, este sábado se efectuaron un total de nueve peleas, siete de ellas con presencia de cubanos.

Las dos estelares: Lázaro Álvarez, medallista de bronce olímpico en Londres 2012 y titular del mundo en 2011, para por tercera vez retener la faja continental americana de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), esta vez frente al mexicano Raúl Hernández, en los 61.3 kilogramos (kg).

El oro bajo los cinco aros en París 2024, Erislandy Álvarez (63.5 kg), por la defensa de su faja continental latinoamericana de la AMB, la cual había conquistado en abril, ahora ante el azteca Rogelio Jiménez.

Los nuestros se impusieron, en ambos casos por decisión unánime de los jueces.

Y los otros antillanos también bajaron airosos del ring. Keylor García (79.3 kg), por nocaut técnico ante el colombiano Armando Fontela. Además terminó antes las acciones Nelson Williams contra Jankelly Rodríguez de República Dominicana.

Yunier Sorsano (69.8) derrotó al argentino Nicolás Verón. También Saidel Horta, subtitular del mundo, hizo lo suyo frente al dominicano Misael Vázquez, y Alejandro Claro (50.8 kg) venció al argentino Mauro Liendro.

Entonces, ya va a sonar la campana. Me daré el lujo de terminar con un golpe potente. Pero en lo que voy preparando mis puños quiero recordar algo más.

No se trata de una disciplina cualquiera. Es el llamado buque insignia del deporte cubano. Cuando nuestros púgiles suban al cuadrilátero en la cita olímpica de Los Ángeles 2028 cargarán sobre sus espaldas un palmarés histórico de 80 medallas (42 de oro-19 de plata-19 de bronce), solo superado por los Estados Unidos (50-27-41=118).

Como en abril, repito gancho de derecha al mentón para cerrar: “Son tiempos de cambio, pero necesitamos paridad en la báscula de pesaje. Hoy Varadero, mañana Cuba”.