Diversa, creativa y sugerente para los públicos liderará en La Habana la edición 47 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano

Esperarlo siempre es una fiesta. En esta ocasión no podía ser de otra manera. Vuelve en diciembre, del 3 al 13, el esperado evento que mantiene viva la tradición de conocer y disfrutar el séptimo arte del continente y de una parte del mundo.

Necesaria y sugerente es la pregunta expresada por Tania Delgado, presidenta del Festival: ¿El cine es real? / Yasset Llerena

Dedicado a Brasil, estimulará intercambios e investigaciones sobre la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico. Y colocará en las pantallas más de 1 000 obras de 28 países.

Inteligente, sabia y oportuna es la pregunta ¿El cine es real?, expresada por Tania Delgado, presidenta del Festival. Sin duda, esta interrogante abrirá rutas de análisis, y valoraciones que influirán en la savia siempre creciente del conocimiento humano. Como precisó la experta a BOHEMIA: “Pensar el Festival es lo más disfrutable”.

Su aseveración estimula a hacer memoria; el encuentro se dedica a los centenarios del Comandante en Jefe Fidel Castro y al del lúcido teórico y cineasta Julio García Espinosa. Ambos son referentes de la historia cinematográfica enriquecida por la vocación latinoamericana, los nexos profundos identitarios, las culturas y el arte sin límites de estéticas y tendencias.

A propósito, nos satisface evocar vivencias del maestro García Espinosa: “Asumí el Festival en el año 1982. Fidel se interesaba por las películas, ofrecía una inesperada recepción a todos los delegados para poder conversar e intercambiar ideas con ellos. El siempre percibió la importancia del cine latinoamericano, no ya el cubano, el latinoamericano. A tal extremo que se fortaleció el Comité de Cineastas de América Latina, se favorecieron todas las asociaciones de carácter cinematográfico. Es decir, se logró involucrar a nivel latinoamericano a los sindicatos de cine, las cinematecas, los cineclubes”.

Críticos, periodistas e investigadores participaron en la conferencia de prensa. Entre ellos, Luciano Castillo, Premio Nacional de Cine. / Yasset Llerena

Rememorar activa lo que no debemos olvidar. El proceso dio vida a la creación de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano que presidió Gabriel García Márquez y la fundación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.

Durante los días del Festival esas complicidades serán el abrazo que tanto necesitamos. Desde BOHEMIA tendrán otros anticipos valorativos. Justamente, para estar más cerca de lo que ansiamos, que se acorte el camino hacia la esperada cita ante la pantalla grande.