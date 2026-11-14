Luces, sombras y surrealismo

Con la primera mitad de la Serie Nacional en la recta final la temporada promete emociones fuertes

• YA ES HISTORIA la primera mitad del campeonato y, a las puertas del último tercio de la etapa regular, la 65 Serie Nacional de Béisbol entra en su fase decisiva. Con el calendario comprimido, las octavas subseries que comienzan este martes 17 adquieren un peso determinante para perfilar el destino de los aspirantes a la postemporada. En el circuito occidental, la atención de la afición se centra en el duelo de titanes entre Pinar del Río y Matanzas, un tope directo de máxima intensidad el cual podría inclinar la balanza en la cima regional. No obstante, el oeste muestra contornos más definidos gracias al sólido liderazgo de los vegueros y la estabilidad de cocodrilos y leones, dejando la verdadera batalla en la parte baja de la tabla por el cuarto cupo, donde Cienfuegos —impulsado por Erisbel Arruebarrena y un pitcheo que trabaja para menos de cinco limpias por juego— y Mayabeque —respaldado por la ofensiva de Jeison Martínez— sostienen una cerrada porfía, mientras Villa Clara intenta recortar distancia a contrarreloj.

• POR EL CONTRARIO, la zona oriental se ha convertido en un auténtico rompecabezas para los analistas. Al menos siete de los ocho conjuntos conservan opciones matemáticas reales de avanzar, evidenciando paridad tras el ecuador del torneo. Las Tunas comanda la región ratificando su estirpe de crecerse en el tramo final, amparada en la ofensiva de los hermanos Baldoquín, los Alarcón y un desbordado Henry Quintero, dueño del liderato de cuadrangulares. Paralelamente, Ciego de Ávila desafía los pronósticos rozando puestos de clasificación; Camagüey, un conjunto del que esperábamos más por las incorporaciones previa competencia, busca hacer valer su lujoso trío abridor formado por Dariel Góngora, Albert Valladares y Luis Miguel Vázquez, mientras novenas históricas como Santiago de Cuba intentan despejar las dudas sobre su rendimiento, cargando aún con el fantasma de la pasada campaña, cuando tras un excelente comienzo fueron desalojados del cuadro de honor en el tramo decisivo

• A LA PAR de la emoción sobre el diamante, la contienda no ha estado exenta de notas desfavorables. El arbitraje continúa bajo intenso escrutinio debido a la inexperiencia de los jueces jóvenes, obligados a asumir grandes responsabilidades sin el debido paso por categorías inferiores y expuestas a la presión de las nuevas transmisiones en plataformas digitales. A ellos se suman incidencias como jugadores con uniformes sin nombre o número, e inhabilitados por violaciones en su chamarreta, hasta el singular aterrizaje de un parapente en el jardín central del estadio Cristóbal Labra durante un choque entre La Isla y Pinar del Río.

• A PESAR DE las polémicas y los tropiezos organizativos, la pasión popular promete desbordar los estadios el próximo 1˚◦de diciembre. Se augura una postemporada vibrante, con cuatro coliseos del país listos para albergar a los ocho contendientes que batallarán por la corona de esta singular y surrealista Serie Nacional de Béisbol.