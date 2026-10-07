Museo Pelé: donde se acuña la leyenda

Al transitar las calles de la ciudad portuaria de Santos en Brasil, uno se imagina escuchar alguna que otra vez una fuerte aclamación. Es como si la hinchada del Rey del Fútbol, Pelé, siguiera hechizada ante cada gol de Edson Arantes do Nascimento.

El 16 de julio de 1950, Brasil perdió la final de la Copa del Mundo contra Uruguay en el Maracaná, episodio conocido por el “Maracanazo”. Al llegar a casa, Edson, entonces tenía apenas nueve años, encontró a su padre llorando en la sala frente a la radio; todo el país se sentía de luto. El niño quiso consolarlo y pronunció una frase que parecía imposible en aquella época: “No llores, papá. Yo voy a ganar una Copa del Mundo para ti”. Transcurrieron solo ocho años y en 1958, en Suecia, Pelé cumplió su promesa.

Nació en Três Corações (Minas Gerais) en 1940 y el 7 de septiembre de 1956, a la edad de 16 años, debutó en el Santos FC, de donde emergió la leyenda. Conquistó otras dos copas para Brasil: Chile 1962 y México 1970: en la capital mexicana marcó cuatro goles. Pelé fue elegido Atleta del Siglo XX en 1980 por el periódico francés L’Équipe y, posteriormente, en 1999, por encuesta de la FIFA. Integrando además la Selección Nacional, marcó 1.279 goles en 1.363 partidos. Permaneció en el Santos hasta 1974. El legendario jugador llegó a La Habana el 31 de mayo de 2015, acompañando al New York Cosmos, club en el que se retiró de manera definitiva en 1977. El gran Pelé falleció el 29 de diciembre de 2022.

En el corazón de Santos, la ciudad en que vivió a partir de 1956, en un lugar que trasciende el tiempo y el espacio, una honra al verdadero fútbol: el Museo Pelé. Aquí, las paredes susurran historias de gloria y hazañas, mientras los trofeos brillan con la luz de la eternidad. Es adentrarse en la vida del legendario Pelé, un mago del balón cuya destreza y carisma conquistaron corazones en todo el mundo. Es descubrir la esencia de un ídolo, la grandeza de un campeón y la eternidad de un mito en cada rincón de este sitio como un viaje único en la historia de un ídolo del deporte.