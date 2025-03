Pelota y apagón

III Liga Élite: un inicio intenso. Debate con los Leñadores reforzados para la Champions League

Fotos. / Jorge Luis Sánchez Rivera

Cuando este equipo de la revista BOHEMIA partió hacia Oriente estaba avisado de apagones más duraderos que los programados en la capital; aunque no imaginamos que nos agarraría fuera de zona otra desconexión del Sistema Energético Nacional. Y quizás menos, como ocurrió, que -tras el lamentable suceso- pudiera iniciar de igual modo la III Liga Élite del Béisbol Cubano.

¡Se jugó pelota! Podría haber sido mi titular, pero la palabra “apagón” es más dura. Se impuso. Debo añadir que lo vivido durante los nueve innings del juego inaugural contrastó con esa realidad, pues se tornó menos oscura.

Tengo que decir además que, no solo en el remodelado Estadio Julio Antonio Mella, también al unísono en otras dos sedes rodó la Teammate. Así se había planificado el calendario. Siempre en el horario vespertino: 2:00 p.m.

En términos generales el arranque de la competición fue un éxito. La difícil decisión de pegar el grito de ¡play ball! en medio de la grave contingencia energética, alivió, durante algunas horas, los pesares de la población. Claro, esto se extendió también a peloteros, mánagers, entrenadores, árbitros…

Oriente es otra cosa

No cabe duda de que la pelota es pura pasión en Cuba, mas en la zona oriental, como he mencionado en varias ocasiones, se vive con mayor intensidad aún. Al menos es lo que he percibido cada vez que viajo por estos lugares.

Desde días antes ya se hablaba en Las Tunas de la inauguración oficial del torneo selectivo. En la mañana del sábado 15 de marzo el ambiente beisbolero se fue incrementando más, pese al mencionado apagón general que afectó al país entero desde la noche anterior.

Los alrededores del Mella volvieron a convertirse poco a poco en un hormiguero de gente. Dudosos del inicio, desinformados, en muchos casos sin carga en los celulares o débil conexión, se convencieron en definitiva del hecho una vez se acercaban a la instalación. Finalmente, acabaron repletando las gradas ese primer día.

Luego de una breve velada artística, los campeones de las series nacionales 58, 62 y 63 salieron a la grama poseídos por el mismo espíritu vencedor de años recientes.

Acompañados por la constante algarabía de su entusiasta público iniciaron con pie derecho la lid. Derrotaron en el juego inicial a Ciego de Ávila con pizarra de 8-4; no obstante, la subserie particular terminó del otro bando, pues cayeron en las siguientes tres jornadas ante los visitantes Tigres.

Industriales fue otro que sacó margen de tres éxitos y un revés en la carretera, frente a Pinar del Río, actuando en los predios del Capitán San Luis. Mientras, Granma y Santiago de Cuba dividieron honores en el Mártires de Barbados (2-2).

Sin embargo, allá de los números, la campaña parecía garantizar competitividad extrema desde sus primeros pasos. Un presagio de la mayoría de los especialistas.

Tampoco podemos obviar que falta mucho aún por hacer para definir con total razón al torneo Élite. Así que ojalá podamos, de alguna manera, eclipsar las carencias técnicas y los otros problemas extradeportivos con reñidas disputas en los terrenos.

Lo cierto es que la pasión por el deporte de las bolas y los strikes en Cuba es uno de nuestros “endemismos” más marcados. No en vano fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Aferrémonos entonces a su inapagable luz.

El público llenó las gradas del Mella el primer día.

Las Tunas internacional

Al cierre de este escrito se dio a conocer la nómina de Las Tunas reforzada, que iría a la Champions League en México, del 8 al 13 de abril.

A mi juicio, se buscó cubrir lo mejor posible algunas posiciones, como -por ejemplo- la receptoría, con el caso de Andrys Pérez. Los otros dos capacitados para agacharse tras el plato, Yosvani Alarcón y Rafael Viñales, tienen poder en sus muñecas, pero carencias a la defensiva. También se sumó al staff una cifra importante de lanzadores.

Todos coincidimos en que ganar, o al menos hacer un buen papel, es lo más importante. En cambio, siempre que se deje fuera del plantel a algún atleta que colaboró para alzar el título en casa, habrá polémica. En total son 13 los refuerzos, por solo 11 del elenco que se impuso en la Serie Nacional 63.