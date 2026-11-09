Rescata Ómnibus Nacionales nuevas salidas en provincias cubanas

Gratitud en Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Villa Clara por la recuperación de rutas interprovinciales

Poco a poco, el transporte cubano continúa recuperando espacio a pesar de la tensa situación que atraviesa el país en términos energéticos, materiales y financieros.

La evidencia más reciente tal vez esté en la reapertura de la ruta que enlaza por ómnibus a la central provincia de Sancti Spíritus con Santiago de Cuba, en la zona oriental.

Tal salida, desde el pasado 6 de noviembre, con frecuencia semanal, abre por tanto una favorable opción para quienes, por diferentes motivos, necesitan trasladarse desde la tierra de El Yayabo hacia la Ciudad Héroe.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas a la prensa por Jorge Luis Rodríguez Ojito, director de la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales de Sancti Spíritus, el ómnibus saldrá desde la terminal de esa central provincia a la hora en que habitualmente lo ha hecho (7:00 a.m.) y la adquisición de los pasajes se realizará mediante la Empresa Viajeros.

Ha trascendido, a su vez, que con el objetivo de facilitar el acceso a ese servicio en todo el territorio, se concederán dos capacidades de este transporte para cada municipio espirituano.

Cienfuegueros y villaclareños también se benefician por estos días, al ser reabiertas, a partir del pasado 1.⁰ de noviembre, las salidas desde esas provincias con destino a Guantánamo.

Como se sabe, recientemente han entrado en circulación, otra vez, trenes que enlazan a ciudades, entre ellas, Morón y Ciego de Ávila con Camagüey y a esta con Las Tunas, con las consiguientes ventajas que ello significa para cientos de viajeros.