El jockey perdido, tema recurrente en las creaciones de René Magritte

Fusta en mano, el hombre espolea a su cabalgadura. ¿Cuál es su destino? ¿Quién lo espera? A tanta distancia no se aprecian los rasgos del jinete; quizás lo anima el placer de la velocidad; o el pavor desfigura su rostro mientras él entrecierra los ojos e intenta escapar del paisaje fantasmagórico.

Porque no es un viajero común, sino un jockey, un profesional de las carreras, pero ahora alejado de las pistas convencionales. Lo rodean estructuras torneadas (e inspiradas en el juego infantil del bilboquet), no solo atemorizantes por imposibles en un ambiente natural, de ellas podrían surgir en cualquier momento las notas de una partitura. Hacia adelante, siempre adelante, parece mirar el personaje. No le atrae el horizonte presentido a su izquierda. ¿Hay algo o alguien allí? Ni él ni nosotros lo sabemos.

Del belga René Magritte (1898-1967), representante del surrealismo pictórico, se cita una frase que ayuda a explicar las razones subyacentes en la enigmática atmósfera de sus obras: “Me preocupo, en la medida de lo posible, de pintar únicamente cuadros que despierten el misterio con la precisión y el encanto necesarios para la vida de las ideas”.

Y muy bien lo logra en las distintas versiones (alrededor de una decena) de Le jockey perdu. La serie comenzó a mediados de los años 20 y se extendió a lo largo de décadas.

Según varios biógrafos y críticos de arte, el collage de 1926, hecho con la técnica de la aguada, es el antecedente del óleo ejecutado ese mismo año; sobre el segundo, el pintor declaró que fue su primer lienzo surrealista y al realizarlo por fin tuvo la sensación de haber hallado su camino. Además, en un texto autobiográfico, de 1954, agregó: “Lo concebí sin intenciones estéticas, con el único propósito de responder a un sentimiento misterioso, a una angustia sin motivo, una especie de ‘llamado al orden’”.

No obstante, pudiera sumarse al nacimiento de esta imagen una sugestión más prosaica, tomando en cuenta las cortinas laterales: el artista remedó el decorado para una pieza de teatro; un recordatorio de las escenografías hechas por él en Bruselas para el Théâtre du Groupe Libre, a inicios del mencionado decenio.

En otra versión, de 1942 (y en la terminada hacia 1948, similar en cuanto a composición y colorido), el jinete medio erguido, sujetándose al animal con las rodillas, atraviesa al galope un paseo ordenado, claro, cubierto por la profusa vegetación que brota de balaustres lisos, semejantes al alfil del ajedrez. El empleo de colores vivos, como el naranja y el verde, junto al blanco de las columnas arbóreas y los tonos oscuros de la pareja central, dota de equilibrio a la escena.

Una versión de 1948. /reddit.com

Un estado de ánimo diferente debió embargar al autor cuando también en los años 40 ideó el campo invernal, en cierto sentido realista y a la par alucinante, frente al que la mirada no sabe si detenerse en los dos seres vivos o en los árboles descarnados.

Hoy los cuadros de René Magritte ocupan un lugar de honor en disímiles pinacotecas públicas y privadas. Fotos y datos se ofrecen en la página web de la Fundación que lleva su nombre. En dicho sitio el interesado podrá igualmente acceder a espacios del Museo Magritte, erigido en Bruselas; el inmueble preserva “la mayor colección del mundo del célebre artista”, pues acoge “pinturas, gouaches, dibujos, esculturas y objetos pintados, así como carteles publicitarios, partituras, fotografías y películas”. En total exhibe 230 obras y archivos relacionados con quien afirmara: “Todo lo que vemos esconde otra cosa; siempre queremos ver lo que se oculta tras lo que vemos”.