Una veintena de imágenes nos estimulan a visitar poblaciones relevantes de la mayor de las Antillas

Hermosa es la exposición Ciudades patrimoniales cubanas, acogida durante un mes, o sea, hasta mediados de diciembre, en la sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), como parte del evento Noviembre Fotográfico 2026.

“Todas tienen un significado especial para mí”, asegura Julio Larramendi al referirse a las obras que integran la serie Ciudades patrimoniales cubanas. / Cortesía del entrevistado El simbólico faro del Morro habanero. / Cortesía del entrevistado

“La idea de preparar una serie con ese tema surge a partir de la creación, por Eusebio Leal, de la Red de Ciudades Patrimoniales de Cuba. En 2018 se presentó por primera vez, en el Palacio de Lombillo, una versión de este conjunto; el Historiador de La Habana pronunció las palabras inaugurales”, puntualiza Julio Larramendi, autor de dicha colección y director de la revista Lente cubano, del Consejo Nacional de Artes Plásticas.

Una veintena de fotos, logradas en el transcurso de los últimos 10 años, componen la muestra desplegada ahora en la Uneac. “Hay vistas de La Habana, Santiago, Baracoa, Camagüey, Trinidad y el Valle de los Ingenios, Cienfuegos y Matanzas –prosigue el artista–. Pensamos llevarla luego a la galería El Papelista (en el Centro Histórico habanero), combinada con carteles sobre las ciudades mencionadas. Tal combinación ha resultado muy atractiva en otras exhibiciones recientes”.

–¿Qué criterios aplicó en la selección de los paisajes?

–Tratamos de representar la esencia de esas poblaciones. Por eso escogimos lugares que permitieran identificarlas sin necesidad de añadir un pie explicativo. En algunos casos se utilizaron fotografías tomadas desde helicópteros.

–Según su opinión, ¿cuál es la relevancia de Noviembre Fotográfico?

Inauguración de la muestra en la galería Villena, de la Uneac. / Cortesía del entrevistado

–Es la fiesta de la imagen y los creadores. En ella coinciden obras de distintas generaciones: los pioneros del siglo XIX, los fotógrafos de la etapa republicana, cuando con la cámara se hacía crítica social; después los que captaron la épica de la Revolución, o asumieron los cambios de estilos y asuntos en los años 90, hasta los jóvenes actuales. Es el momento de encontrarnos, confrontar maneras de hacer y decir; y mostrar cuán vigorosa se mantiene la fotografía cubana.

-¿A cuántos escollos se enfrentan hoy en la Isla los fotógrafos profesionales con una labor dirigida a los medios de comunicación y el universo del arte?

–Nosotros también sufrimos los embates del bloqueo y la falta de turismo. La comercialización de las obras es nula y los precios de impresión de las fotos y los catálogos son altos, lo cual dificulta materializar las exposiciones. En lo referido a los libros, sin un patrocinador que recibe a cambio, como mínimo, la mitad de la tirada, resulta casi imposible publicar.

Una vista poco usual del Parque Ignacio Agramonte, en la capital camagüeyana. / Cortesía del entrevistado

“Afortunadamente, los medios digitales permiten cierta difusión, aun con las limitaciones de los apagones y la escasa conexión a Internet. Por otro lado, a pesar de los esfuerzos de varias instituciones, por ejemplo, el Instituto Superior de Arte (ISA), la Uneac, el Instituto Internacional de Periodismo, la enseñanza de la Fotografía es reducida y constituye una deuda con una masa de jóvenes deseosos de aprender”.

–En un mundo donde gran número de personas puede hacer fotos, manipularlas, e incluso ejercer el oficio sin tener conocimientos sólidos, ¿de qué modo realizadores como usted valoran el nuevo contexto?

–A diario millones de fotografías son tomadas con los teléfonos móviles; estos son cada día mejores, e incorporan novedosas prestaciones, incluidos los programas de edición. Y no hablemos de la inteligencia artificial, capaz de crear imágenes basadas en una descripción verbal o escrita. De las obtenidas mediante los móviles, se sirven muchas publicaciones digitales e impresas. Las generadas con IA inundan los espacios publicitarios.

“Aun así, todavía nada sustituye al ojo detrás del visor o la pantalla. Sigue siendo el fotógrafo quien encuadra y escoge. Depende de él, de sus cualidades técnicas y creativas, su cultura general, sus intereses, cómo y, sobre todo, qué se registra. Como bien decía Raúl Corrales, el Poeta de la fotografía cubana: ‘Yo miro y veo’”.

En Sancti Spíritus, el puente sobre el río Yayabo continúa encantando a moradores y visitantes. / Cortesía del entrevistado Baracoa y su yunque. / Cortesía del entrevistado