Cadáver exquisito por entregas

Centenario de un folletín más serio de lo que parece

Hace un siglo, en enero de 1926 y hasta diciembre del mismo año, la revista Social ofreció una distracción sui géneris cuya salida era aguardada con cierta curiosidad, pues el popular semanario Carteles había insertado previamente el anuncio en su primera plana. Dicho recuadro promocional aseguraba que cada novelista implicado “se esforzará en mantener por su parte el interés del lector ‘al rojo vivo’”.

Anuncio publicado en el semanario Carteles, en la edición del 13 de diciembre de 1925. /Archivo de BOHEMIA

Bajo la conducción de Conrado W. Massaguer (respetado ilustrador, caricaturista, fundador del mensuario en 1916) transcurría entonces la etapa inicial (1916-1933) de la publicación. Durante ese lapso la impronta de Emilio Roig de Leuchsenring resultó esencial; según refiere el Diccionario de la literatura cubana, él declaró en el artículo “Diez años de labor”, difundido en las páginas del propio medio:

“Cuando asumí, en 1923, la Dirección Literaria me propuse agrupar junto a la revista a los elementos intelectuales nuevos de Cuba –valiosísimos la mayor parte de ellos, pero dispersos y disgregados, como se encontraban también todas las demás figuras de nuestro mundo literario y artístico. Y mis propósitos los he visto, con creces, realizados. Para demostrarlo ahí está ese Grupo Minorista, conocido ya en América y en España, cuya importancia y trascendencia en el moderno desenvolvimiento intelectual de Cuba será reconocido y apreciado por los críticos e historiadores que estudien y juzguen nuestra época. Al Grupo Minorista debe Social su auge y esplendor literario y artístico, lo que hoy significa y lo que hoy vale. Sin los minoristas, mi labor hubiera sido, incompleta y defectuosa. Hoy la bandera de Social y la de ese grupo se confunden”.

Los 11 creadores de aquel cadáver exquisito (modalidad consistente en generar de forma colectiva un relato, aceptando como bases la improvisación, los giros inesperados y poner en aprietos a los narradores siguientes), o sea, de Fantoches 1926,eran, pues, integrantes del Grupo Minorista, nacido en 1923. Se caracterizaban, al decir de Enrique Saínz y Ricardo Hernández Otero (en Historia de la literatura cubana), “por el espíritu polémico y la disposición para el diálogo inteligente”.

El capítulo 4 fue escrito e ilustrado por Jorge Mañach. /Archivo de BOHEMIA

Al concebir dicha novela, los autores no solo habían adoptado el género policíaco y la espontaneidad del surrealismo (un recurso vanguardista); de acuerdo con el académico José Antonio Portuondo, a la par se adelantaron a las clásicas obras colectivas del Detection Club de Londres, cuyas labores comenzaron en la década de los 30.

A Carlos Loveira correspondió el primer capítulo (“El automóvil de la muerte”); le siguieron Guillermo Martínez Márquez (“El poema eterno del amor que nace”), Alberto Lamar Schweyer (“Un periodista: dos hipótesis”), Jorge Mañach (“Abrid a la justicia”), Federico de Ibarzábal (“Un escándalo social”), Alfonso Hernández Catá (“El hilo rojo”), Arturo Alfonso Roselló (“El charco sangriento”), Rubén Martínez Villena (“Vulgaridad absurda y cómica”), Enrique Serpa (“El crimen de ayer”), Max Enríquez Ureña (“La confesión del Juez Especial”), Emilio Roig de Leuchsenring (“Una noche de gran moda en el Casino de la Playa”) y de nuevo Loveira, con el cierre (“Sue, Dumas, Montepin and Company”) del folletín.

Zambullirse en tal aventura debió divertir a quienes en el futuro serían recordados por sus aportes al periodismo, la narrativa de corte social, la poesía prevanguardista, la ensayística, la docencia universitaria, la historiografía, la defensa del patrimonio nacional, el análisis crítico y la militancia política.

Fantoches es una “novela experimental, de acción ágil, en la que intervienen muchos personajes que se mueven en una suerte de laberinto tragicómico”, manifiesta Alberto Garrandés en Historia de la Literatura Cubana (tomo 2).

Armando Maribona realizó los dibujos que acompañaron el texto de Rubén Martínez Villena. /Archivo de BOHEMIA

Así van desarrollándose las peripecias para develar quién asesinó y por qué a la señorita Rosa Sánchez Acosta, hallada en el asiento trasero de un automóvil, “como un sangriento pelele: el tronco doblado sobre los cojines; los ojos entreabiertos y aún brillantes; el labio inferior, torcido, en horrible mueca; un fino zapato gris, tinto en la sangre que todavía corre media abajo, empapándola, y encharcando el piso de la máquina; al que ha caído, como una flor tronchada, un rojo sombrerito de viaje”.

Las sospechas recaen sobre una amiga celosa, procedente de la alta sociedad; en el chofer del vehículo y en el “moreno” Sopimpa, supuesto acosador. Sin embargo, la investigación policial no avanza.

Algunos analistas resaltan el sorprendente y transgresor giro dado a la trama por Hernández-Catá en la sexta entrega (junio), cuando añade a los acontecimientos las maquinaciones de un cabildo de ñáñigos (lastrado por “pasiones oscuras” y ritos grotescos), tema casi tabú en la narrativa cubana, debido a los prejuicios raciales y religiosos imperantes. Los estudiosos sugieren que a la polémica pública desatada por dicho atrevimiento, se sumaron varios afiliados al minorismo, e incluso hubo enfrentamientos en los episodios del folletín, mediante alusiones veladas.

Para Dolores Nieves Rivera, la editora de la versión en formato de libro publicada en 1993 por la editorial Capitán San Luis, con un prólogo a cargo de Portuondo, el octavo capítulo es el mejor, pues de manera novedosa Martínez Villena incorpora el contexto social y elementos ensayísticos. Precisamente en esas páginas aparece el epíteto que da título a la obra: uno de los personajes, después de enviar al Dr. Magnack una carta con su confesión, tilda de fantoches a ese abogado y al resto de los participantes en la peña literaria de los “pequeñistas”.

Imposible hablar de la novela y soslayar los dibujos ideados por artistas de la plástica también pertenecientes al Grupo Minorista: Conrado Massaguer, José Manuel Acosta, José Hurtado de Mendoza, Luis López Méndez, Armando Maribona.

Además, el muy reconocido Rafael Blanco, entre otros. Y no pocos lectores se asombrarán al ver la osadía de Jorge Mañach, quien se atrevió a colocar su línea escueta junto a los trazos de los expertos y salió airoso del trance.

Conjunto desigual, sin los recursos esgrimidos por los mayores exponentes del folletín y del policíaco, Fantoches 1926 logra, no obstante, agradar; y entre líneas desliza múltiples pistas sobre el contexto sociopolítico, las ideologías y actitudes de la vanguardia intelectual de aquellos años en la mayor de las Antillas.