Un vistazo al mundial U15

En un desenlace poco sorprendente, Cuba terminó en el lugar 11 entre 12 naciones, consecuencia directa de problemas en la preparación

El Campeonato Mundial Sub‑15 años de Béisbol de la WBSC –conocido internacionalmente como U15– concluyó tras 10 días de competencia en suelo mexicano con sedes en Mérida (Yucatán) y Cancún (Quintana Roo). La actuación cubana quedó lejos de lo deseado: puesto 11 entre 12 países.

No bastaron el deseo, la voluntad ni la vergüenza deportiva de nuestros muchachos para compensar la falta de una preparación cercana a la adecuada. Un ejemplo de ello es que la Comisión Nacional de Béisbol suspendió en mayo los campeonatos nacionales Sub‑12, Sub‑15 y Sub‑18 por las conocidas dificultades con el combustible.

La selección se conformó tras pruebas y evaluaciones provinciales, y una base de entrenamiento en Pinar del Río.

El balance de los peloteros del futuro fue de dos victorias y ocho derrotas. Los reveses más significativos: el 2‑3 ante Alemania, que nos privó de avanzar con opciones de medallas, y el 5‑3 frente a la República Checa, naciones europeas sin tradición beisbolera, aunque conviene recordar dos elementos: los tiempos han cambiado y, esas nóminas suelen incluir jugadores formados fuera de sus países.

Hubo momentos, contra rivales ante los cuales todo debía ser diferente, en los que no se pudo batear. Algo lógico dadas las circunstancias.

La competencia reunió a 12 selecciones y dejó como campeón a Estados Unidos, que mostró un gran pitcheo a lo largo del torneo y venció en la final a República Dominicana.

Japón derrotó por el bronce a México.

Detrás de ese cuarteto se ubicó China Taipéi.

Y en el sótano, el lugar 12, detrás de Cuba, ancló Sudáfrica.

(Redacción deportiva)