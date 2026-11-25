Una exposición recuerda quién debe responder cuando hay violencia

If only it were so simple

if only we could

end rape

by simply changing clothes

“¿Qué llevabas puesto?” es una pregunta que, en una charla de moda, suena a cotilleo amable. En una conversación sobre violencia sexual cambia de sentido por completo. Durante demasiado tiempo se ha examinado el largo de una falda, la profundidad de un escote o la decisión de salir de noche, como si alguno de esos detalles otorgara licencia para el abuso.

Una iniciativa artística y educativa decidió responder con un armario. What Were You Wearing? es una exposición que reproduce los atuendos de sobrevivientes de violencia sexual en el momento del abuso. La idearon Jen Brockman y Mary Wyandt-Hiebert, de la Universidad de Arkansas, donde se inauguró en 2014, inspirada en el poema homónimo de la doctora Mary Simmerling.

¿Por qué seguimos examinando la ropa de una mujer cuando deberíamos estar preguntando por qué alguien decidió agredirla? / Exposición ¿Qué llevabas puesto?

Hay camisetas, pantalones deportivos y vestidos de diario: el guardarropa de cualquier martes. Ante esa muestra se desmorona la idea de que existe una prenda capaz de provocar o justificar una violación. La propuesta ha recorrido instituciones y organizaciones de medio mundo. En 2022, una versión organizada por Rise junto con la Iniciativa Spotlight ocupó la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, con más de un centenar de atuendos, con el propósito de abrir conversaciones para poner fin al delito sexual contra mujeres y niñas.

La exposición, que actualmente se exhibe alrededor del mundo, se abstiene de proponer un código de vestuario alternativo y su mensaje cabe en una línea: ninguna prenda invita, expresa consentimiento o avala el atentado.

Un armario lleno de reglas

Para entender por qué el atuendo femenino sigue sometido a examen conviene mirar atrás, porque el guardarropa lleva siglos funcionando como reglamento. Las convenciones decidían qué podía vestir cada mujer según su edad, su posición o su estado civil, y qué partes del cuerpo debía esconder. La vestimenta señalaba pertenencia y, de paso, disciplinaba.

A mediados del siglo XIX, la estadounidense Amelia Bloomer ayudó a difundir una idea escandalosa: pantalones holgados, recogidos en los tobillos, bajo una falda hasta las rodillas. Frente a los corsés y las faldas pesadas de la época, ofrecía comodidad y libertad de movimiento. La respuesta consistió en burlas y críticas feroces. Lo que hoy consideraríamos indumentaria práctica se leyó como un atentado contra el orden establecido. La discusión iba más allá de la tela: delataba cuánto del cuerpo femenino dependía de expectativas ajenas.

La presión sobre la apariencia femenina comienza, en ocasiones, mucho antes de la adultez /Exposición ¿Qué llevabas puesto?

Con las primeras décadas del siglo XX, y con la entrada progresiva de las mujeres a nuevos espacios, las siluetas se aflojaron y las faldas subieron. En los años veinte, la estética flapper expresó una ruptura con ciertos códigos tradicionales de feminidad. Respirar, por fin, pasaba de moda a derecho.

La pasarela jamás garantizó por sí sola la emancipación, aunque sus giros permiten observar cómo las mujeres negociaron, cuestionaron y a veces desobedecieron las reglas impuestas sobre su imagen. La historiadora Einav Rabinovitch-Fox lo plasma en Dressed for Freedom: The Fashionable Politics of American Feminism (2021), donde muestra que el vestir puede ser un lenguaje político, capaz de expresar identidad, independencia y pertenencia.

El juicio también se viste

Las imposiciones han cambiado de forma y persisten. En el trabajo, los códigos de vestimenta definen qué cuenta como profesional, elegante o apropiado. En la vida diaria, una misma elección estética recibe lecturas distintas según quién la lleve y qué expectativas se proyectan sobre ella.

La ciencia social ofrece un indicio. Un estudio de Regan Gurung y colegas, publicado en 2018 en The Journal of Social Psychology bajo el título Dressing “in code”: Clothing rules, propriety, and perceptions, pidió a estudiantes valorar a mujeres vestidas según las reglas de escuelas y lugares de trabajo, y a otras que las incumplían. Las primeras obtuvieron mejores puntuaciones en inteligencia, competencia, poder, organización, eficiencia y profesionalidad. Se trata de un experimento acotado, cuyos resultados conviene evitar extrapolar a todas las sociedades. Aun así, ilustra cuánto pesa una blusa en el juicio de quien mira. Si algo así ocurre con una calificación de eficiencia, cabe imaginar el peso de la mirada ajena cuando lo juzgado es una víctima.

Ahí el prejuicio deja de ser anécdota. Preguntar por el vestuario de una sobreviviente, cuestionar su conducta o atribuirle parte de la responsabilidad equivale a culpabilizarla. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec, en Canadá, advierte que los mitos sobre la violencia sexual pueden restar responsabilidad a quienes agreden. De ahí la necesidad de situar la responsabilidad en quien ejerce el ultraje.

El periodismo tiene aquí una tarea concreta: elegir titulares, imágenes y relatos que pongan el foco en el agresor y en el hecho, y dejar la imagen y la vida privada de las víctimas fuera del encuadre. La forma de contar esta experiencia traumática puede reproducir el prejuicio o ayudar a desmontarlo.

La libertad no tiene uniforme

Pantalones, minifaldas, botas, trajes sastre, prendas holgadas, transparencias o vestidos ceñidos forman un universo estético tan diverso como quienes los llevan. Ninguna de esas elecciones define la conducta de una persona ni concede a terceros derecho alguno sobre su cuerpo.

La moda actual ha ampliado las formas de expresión y ha traído presiones nuevas: ideales de belleza que circulan en redes, exigencias sobre la edad y el peso, sexualización de la imagen femenina y críticas hacia los que se alejan del modelo dominante. La promesa de libertad queda a veces atrapada entre la tendencia comercial y la mirada ajena.

La experiencia necesitaba interpelar a la emoción y al raciocinio de las personas visitantes y provocarles un despertar de conciencia y cambio de percepción. /Exposición ¿Qué llevabas puesto?

Por eso, hablar de vestuario cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, requiere ir más allá de colores, siluetas y prendas de temporada. Exige revisar las ideas que aún condicionan el vínculo de las mujeres con su propia imagen.

La exposición resume esa contradicción mejor que cualquier discurso. Ante cada atuendo, la pregunta deja de ser qué llevaba puesto la sobreviviente y pasa a ser por qué alguien creyó tener la puerta abierta a agredirla. El poema que dio origen a todo lo había anticipado: termina invirtiendo la pregunta, pues su autora recuerda también el atuendo de su perpetrador, un hecho por el que nadie se interesó jamás.

La libertad de una mujer vive en escoger la blusa, el short, el vestido o el pantalón que elija, y ese derecho cabe en cualquier armario.

“si tan solo fuera tan simple

si tan solo pudiéramos

terminar con las violaciones

simplemente cambiándonos de ropa”.

(Fragmento del poema What I Was Wearing por Mary Simmerling).