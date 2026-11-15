El maíz hecho fritura

Doradas por fuera y tiernas por dentro, las frituras de maíz tierno son uno de esos bocados humildes que resumen una cocina. Su protagonista, el maíz, tiene una historia larga: su domesticación se sitúa hace unos 9 000 años en el sur de México, y las culturas de Mesoamérica llevaron a otras regiones no solo el grano, sino también formas de cocinarlo. En Cuba echó raíces profundas: desde los pueblos aborígenes hasta hoy ha sido alimento básico.

Aquí el maíz tierno, el que está en formación, tiene un lugar de honor. En la mayoría de las recetas cubanas se prefiere el maíz tierno, y de ahí salen platos emblemáticos como el tamal en cazuela o en hojas. Las frituras son su versión más rápida y callejera. Existen en dos registros: la dulce, con granos frescos, azúcar, sal, anís molido y huevo, y la salada, que lleva ajo, cebolla, ají y cebollino, entre otros ingredientes. Esa variedad explica por qué en cada casa cubana tienen su propia versión.

Tampoco son solo cosa de cocina doméstica. En los puestos de fritas de la calle, junto a croquetas, churros y rositas de maíz, las frituras ayudan a sostener a muchas familias. Y viajan con los cubanos: en Ciudad Juárez, un negocio de migrantes cubanos ofrece frituras de maíz y tamales estilo cubano, que no se habían visto allí y que han ganado fama gracias a las redes sociales. (cubanetoncubanews)

DATO CURIOSO. Dónde se come algo parecido: el maíz tierno es protagonista en toda América. En México, las mazorcas frescas, asadas o hervidas, dan platos como los esquites y los tamales de maíz tierno. En Cuba, además del tamal, el maíz tierno aparece en las cartas de restaurantes que presumen de cocina criolla.

Ingredientes:

•½ kg de maíz tierno molido

•½ kg de harina de trigo

•¼ kg de azúcar refino

•2 cucharadas de polvo de hornear

•3 huevos

•1 taza de aceite

•Sal al gusto

Preparación:

Mezcla bien la harina de trigo y el maíz tierno, los huevos batidos, el polvo de hornear, azúcar y sal. Deja reposar por 10 minutos. En un recipiente adecuado con la grasa bien caliente, deposita cucharadas de la pasta resultante y cuando estas suban a la superficie, voltéalas hasta que adquieran un color dorado. Sácalas de la grasa, escúrrelas bien y sírvelas.