En Buena lid, de barriga y balones

Priscila Heldes, capitana del equipo de voleibol femenino Fluminense, ha sorprendido al competir a casi seis meses de embarazo, con permiso médico que limita su posición en la cancha. La atleta destacó en redes sociales que la maternidad y el deporte de élite son compatibles, mientras su equipo lucha en los cuartos de final del campeonato brasileño. Brasil, potencia en voleibol, celebra su valentía y compromiso en el ámbito deportivo

¡EMBARAZADA! Priscila Heldes, capitana del club de voleibol femenino Fluminense, de Brasil, compitió con permiso médico y una sola contraindicación: no podía tirarse bocabajo. Con casi seis meses, las fotos no ocultaron su barriga. Ella tampoco negó que compitió dentro del orden médico. “No soy la primera en seguir trabajando durante el embarazo, tampoco seré la última y eso es algo maravilloso”, explicó en su cuenta de Instagram. Pero cabe mencionar que la competición en la que “trabaja” Heldes no es poca cosa. El Fluminense estaba inmerso en los cuartos de final del campeonato doméstico. De hecho, en voleibol femenino Brasil es una potencia. Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012, plata en Tokio 2020 y bronce en Atlanta 1996, Sidney 2000 y París 2024. De cualquier modo, Heldes ha llevado su embarazo con normalidad. “Nada más enterarme fui al médico. Me dijo que, mientras me encontrara bien y controlada, podía seguir sin problema”. Sí, la maternidad y el deporte de élite son compatibles.

LOS ÁNGELES EN LA MIRA. Un distintivo estudio de Hollywood y las doradas arenas de la playa Venice figuran entre los relevantes escenarios de Los Ángeles que albergarán algunas competiciones deportivas durante los Juegos Olímpicos de 2028, según anunciaron los organizadores. El ambiente del celuloide será el espacio del debut olímpico del squash, que se disputará en Courthouse Square, la plaza ficticia utilizada en clásicos del cine como Regreso al futuro y Matar a un ruiseñor. Venice Beach acogerá las pruebas de triatlón, que se trasladan desde su sede original en Long Beach y también será el punto de partida del maratón –tanto femenino como masculino–, así como de las competencias de ciclismo en ruta. Los organizadores de la cita cuatrienal además confirmaron que el cricket –regresa al programa bajo los cinco aros por primera vez en más de un siglo– se disputará en una sede construida especialmente para la ocasión en Pomona, al este de la ciudad. Informes previos habían planteado la posibilidad de que el torneo se celebrara en Nueva York. Igualmente quedó confirmada la sede del surf: la playa de Trestles, en la localidad costera de San Clemente, a unos 98 kilómetros al sur de Los Ángeles. Finalmente, el béisbol se disputará en el Dodger Stadium, hogar de los Dodgers de Los Ángeles, que ya acogió este deporte durante los Juegos Olímpicos de 1984.

ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. La influyente y modelo Georgina Rodríguez, esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, compartió en redes sociales sus habilidades bailando salsa. Se ha puesto en el foco mediático sorprendiendo con sus espectaculares pasillos, una faceta poco conocida de ella. Lo hizo al ritmo de la música de Marc Anthony, acompañada de un instructor y luciendo una atípica combinación de tacones y medias blancas en los pies. “Unos espejos en el pasillo de casa, un altavoz y buena música para bailar salsa”, comentó Georgina. Vale la pena recordar que en el pasado recibió muchas críticas por sus pasos de baile, pero al parecer ha mejorado bastante, algo que han tenido que reconocer sus 65 millones de seguidores en Instagram. Por cierto, su pareja, el delantero portugués, es la persona con más fanáticos en esa red social. Nada más y nada menos que 650 millones. ¡Increíble!