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Figuras de nuestra historia

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Por. / María Luisa García Moreno

Julius Fucik (Praga, 1903-Berlín,1943), periodista asesinado por el fascismo alemán, escribió:“Cada uno de los que han servido al futuro y han caído por hacerlo más bello, es una figura esculpida en piedra”. Nuestra historia está llena de esas figuras y octubre es mes que nos recuerda a muchos de ellos.

La palabra figura tiene en el Diccionario de la lengua española nada menos que 23 acepciones: pero, en verdad, solo nos interesa y en alguna medida una de ellas: “persona que destaca en una determinada actividad”. Y digo en alguna medida, porque las personas de las que voy a tratar no se destacaron en una actividad: son personalidades relevantes de la historia de Cuba.

Me refiero a Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo y Francisco Vicente Aguilera Tamayo, padres fundadores de la nación cubana, protagonistas de un Octubre de gloria: Céspedes, el que tuvo la decisión de pronunciarse el 10 de octubre de 1868 en su finca Demajagua contra el colonialismo español y la esclavitud; Aguilera, quien hasta ese momento había sido jefe de la conspiración y, sin celos, estuvo ese día a su lado; siendo uno de los cubanos más ricos de su tiempo, lo entregó todo a la revolución, y murió pobre y enfermo en Estados Unidos, donde cumplía una misión.

También quiero recordar a otras dos grandes figuras: Camilo Cienfuegos Gorriarán y Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Camilo y Che están entre las más queridas personalidades de la Revolución lidereada por Fidel. Aunque extraordinarios guerreros, siempre se recordará de Camilo su eterna sonrisa y su lealtad a Fidel y a la patria; del Che, su admiración por Fidel, su inteligencia volcada en la obra de la Revolución y su solidaridad con los humildes y oprimidos. De ellos, octubre nos trae el triste recuerdo de sus respectivas muertes ocurridas el 28 de este mes en 1959 y el 8 de 1967.

Las cuatro figuras traen a nuestra memoria una idea martiana: “Esos son héroes; los que pelean para hacer a los pueblos libres, o los que pelean en pobreza y desgracia por defender una gran verdad”.

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