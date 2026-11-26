Evocaciones desde sus renovadas poéticas, que cautivan a los públicos en el mundo donde lideran el fascismo e injusticias sociales y él defiende el impostergable ejercicio de pensar

Su historia de vida podría contarse a través del pulso vigoroso y cálido trazado por sus canciones. Ante desmemorias urge meditar sobre lo conocido, reencontrarlo, reconocernos. Incita el canto que acuna el regazo de la esperanza. Lo impulsa a perseguir el sol ante tantas oscuridades infinitas. Desgaja largas ramas de palabras, músicas, metáforas. Así activa la existencia día a día.

Es imposible olvidarlo, Silvio Rodríguez, guitarra en manos, protagonizó acontecimientos de notable impacto social, entre ellos el Movimiento de la Nueva Trova, constituido en Manzanillo (1972). Mucho antes, el 18 de febrero de 1968, cantó junto a Noel Nicola y Pablo Milanés en la Casa de las Américas donde ofrecieron el primer recital de lo que más tarde se llamó Nueva Trova Cubana.

Apenas un año más tarde integra el equipo fundador del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC; muchas de sus canciones nutrirán el cine cubano. Una buena parte las difundió el Noticiero ICAIC Latinoamericano dirigido por el maestro Santiago Álvarez.

En fin, seguirlo por esos y otros caminos diseña una vía de conocimiento que no será total. Pero ayuda a disfrutar de ingenio y la artisticidad de un creador fecundo, activo partícipe del ser y el quehacer empeñado en gestar poéticas comprometidas con la patria y la sociedad.

Busca el acorde necesario, justo, sentido. /Yasset Llerena

¿Lo más sorprendente en Silvio poeta y trovador? ¿Se ha reflexionado en profundidad? Su condición como cronista de todas las épocas. Sabe estar aquí y ahora. Moviliza almas y canciones. La era está pariendo un corazón es uno de sus temas más estremecedores. Dice: “Hay que quemar el cielo si es preciso para vivir por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa”.

Extraordinarias circunstancias lo hacen volver y quedarse. Audaz y polémico invita a caminar con él.

En fecha temprana, 1975, su Preludio de Girón es una alerta vigorosa:

“Nadie se va a morir, menos ahora

Que esta mujer sagrada inclina el ceño.

Nadie se va a morir, la vida toda

Es un breve segundo de su sueño.

Nadie se va a morir, la vida toda

Es nuestro talismán, es nuestro manto

Nadie se va a morir, menos ahora

Que el canto de la Patria es nuestro canto.

El ver de Silvio siempre nos aporta nuevas razones para comprendernos. Misión difícil, sin duda.

Cuando lo hemos creído callado: retorna para reafirmar repertorios patrimoniales y actuales. En todos confirma que hay mañana, y un pensar inquietante.

Lo acompaña la notable concertista Niurka González, su compañera en la vida. /Yasset Llerena

Lo sentimos en Yo digo que las estrellas al recrear:

“Yo digo que no hay más canto

que el que sale de la selva

y que será el que lo entienda

fruto del árbol más alto.

Y digo que cuesta tanto

Y que hay que cruzar la tundra, pero al final la penumbra, se hace arco iris del canto.

Revelador de certezas cobija lo impredecible y sí nos hace pensar. En su arte destaca el fraseo, el correcto uso de los melismas, esas ricas armonizaciones que nos invaden de ternuras. Ciertamente, el significado de lo que hace, no solo lleva en sí el valor de los textos de notable poeta; sino en la manera de componer, interpretar y concebir orquestaciones.

Sensible, modesto, confiesa el retrato personal que siente en la recóndita intimidad. De ningún modo existe otro acercamiento más completo que este desde su voz propia.

“Solo soy un cantor popular que, para colmo siempre ha tenido claro que practica un oficio que no suele enseñarse, es una profesión sin cátedra.

“La escuela de un cantor puede comenzar en las tonadas con que nos duermen las abuelas y con las melodías que escuchamos salir de la cocina mientras nuestra infancia corretea.

“Son lecciones todo lo que acontece en los hogares, si es que nacemos con la fortuna de un techo, y escuelas son las calles, las ciudades, los dioses y los héroes que nos esperan cuando abrimos lo ojos.

“Como queriendo sellar nuestra suerte”.

Él suele conseguir de manera espontánea. Nos hace meditar con su hondura de estirpe fundacional, en este 80 cumpleaños y para todos los tiempos.