“Tenemos que pensar en Cuba”

Declaraciones a BOHEMIA de Abeyci Pantoja, director técnico del equipo Las Tunas

Los campeones de la Serie Nacional 63 han iniciado con buen paso la III Liga Élite del Béisbol Cubano.

Después del tercer triunfo consecutivo en el Latino ante Industriales este jueves, los Leñadores llegaron a cinco éxitos al hilo y suman siete victorias con cuatro derrotas. Comparten con Ciego de Ávila la punta de la tabla de posiciones.

Abeyci Pantoja, director técnico de Las Tunas.

Conversé con el mánager, Abeyci Pantoja, quien -además- dentro de unos pocos días estará al frente de la preparación de la escuadra reforzada que viajará a México para participar del 8 al 13 de abril en la Champions League .

–Me ha llamado la atención la defensa de Las Tunas. Antes de esta subserie contra Industriales solo tres errores en ocho juegos.

–Hemos priorizado ese departamento en los entrenamientos. Incluso, después de los partidos siempre reservamos un espacio para repasar algunos aspectos al campo.

“Es parte de la estrategia que hemos trazado. De todos nuestros indicadores el pitcheo es el más bajo, por lo que decidimos que este sería el mejor apoyo para el staff. Fue por eso también que pedí al cienfueguero Luis Vicente Mateo como refuerzo, lo considero un buen infielder.

“Y bueno luego está el otro sustento que radica en la ofensiva. Siempre ha sido de las mejores año tras año”, dijo el estratega.

–El torneo doméstico seguirá su curso y Las Tunas con refuerzos viajará. Luego habrá que recuperar partidos. ¿No sería mejor detener la lid?

–No. Me parece bien así. De todos modos, nosotros estamos muy metidos en esta Liga Élite y esperamos estar en los play off. Aún no pensamos en la Champions.

“Será el día 4 cuando empecemos el concentrado y los entrenamientos, que deben ser aquí en La Habana.

“No obstante, hemos ido estudiando a los rivales que tendremos allá en México”.

–Ha sido muy polémico el tema de los refuerzos para ese torneo: 13. Más que los originarios: 11. Muchos que aportaron al título de la Serie Nacional 63 no harán el viaje.

–Es cierto. Pero también hay que entender que ahora es un equipo nacional. Hay que ir por la victoria, que hace tiempo se nos viene negando en eventos internacionales.

“Se redujo el grupo, pero se mantienen los principales jugadores. Tenemos que pensar en Cuba y darle un cambio a la historia reciente. Tratar de ganar es lo principal”, aseguró el mánager.

–¿Cree que sus resultados en casa avalan la posibilidad de formar parte del cuerpo de dirección de un equipo Cuba superior, como el del próximo Clásico Mundial?

–Pienso que sí. Me gustaría trabajar con la ofensiva a ese nivel, como entrenador de bateo. Llevo 13 años haciendo ese trabajo en Las Tunas con resultados, incluso ahora que soy director técnico. Así que el que tenga que decidir, que decida.