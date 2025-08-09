Cerca, y lejos

Una de las potencias emergentes, Las Tunas, ¿pudiera decaer en el futuro?

Cuarta parte de ¿Hacia dónde vamos?

Con Félix Román Johnson, director y entrenador de las pequeñas ligas categoría 9-10 años en Las Tunas, tuvimos la intensión de encontrarnos personalmente en una fecha próxima al día de la inauguración de la III Liga Élite –sábado 15 de marzo– pero la cuarta caída del Sistema Energético Nacional cambió todos los planes en el Balcón del Oriente Cubano, menos el de presenciar el grito de ¡play ball! del torneo selectivo en el Estadio Julio Antonio Mella. ¡Afortunadamente se pudo jugar!

Pese a que la charla con el profesor se pospuso, y lamentablemente BOHEMIA no fue convocada a la final de la competición entre Ciego de Ávila y Las Tunas, la entrevista se terminó concretando vía WhatsApp.

“Confieso que en esta provincia la categoría 9-10 años no tiene mucho apoyo, por lo que pocos entrenadores estamos dispuestos a sacarla adelante. Acabo de regresar de una contundente experiencia y puedo valorar el excelente trabajo que desarrollan otras regiones.

“Sin duda hay un grupo de provincias que desarrollan el béisbol desde temprana edad y sí se empeñan en lograr buenos resultados; entre ellas, Sancti Spíritus, La Habana, Artemisa, Matanzas, Villa Clara, Pinar, Camagüey y Cienfuegos por el Occidente y Centro, así como Granma, Santiago y Guantánamo en Oriente.

“No es el caso de Las Tunas. Aquí solo se trabaja en el municipio cabecera, en el beisbolito, donde yo radico, y en algunos Combinados Deportivos que aportan para el evento provincial uno que otro niño lleno de deficiencias técnico-tácticas.

“Lo mismo ocurre con los atletas que llegan desde los municipios a la preselección para el Campeonato Nacional: tengo que prácticamente enseñárselo todo. Realmente no es fácil. Tenemos que trabajar muy duro este curso para al menos mantener el lugar alcanzado.

“Nosotros quedamos en el octavo puesto a nivel nacional y eso nos exige mayor preparación en el próximo año. Será un gran reto.

“Yo quisiera tener más apoyo de todas partes, pero lamentablemente en Las Tunas no siempre los entrenadores quieren trabajar, y menos con esta categoría, porque se requiere de mucha paciencia, perseverancia y, sobre todo, dedicación. Además de conocimientos, claro está”.

–¿Corre peligro entonces el futuro de Las Tunas?, campeón en las series nacionales 58, 62 y 63.

–Así es. Se requiere de trabajo en la base para que se forme la Pirámide. Por otro lado, en los mayores hay que esperar a ver qué puede ocurrir cuando se retiren; por ejemplo, los hermanos Alarcón (Yosvani y Yordanis). Igualmente, de varios peloteros que están envejeciendo.

“Hay otra triste realidad que no quiero pasar por alto antes: la recompensa económica. Varios entrenadores que poco trabajan ganan lo mismo que yo. Algunos que lo hacen un poquito más ganan igual. Y bueno, finalmente, los que como yo consideramos el sacrificio de los niños y padres no descansamos para que el pequeñito llegue hasta donde pueda y la familia se sienta orgullosa de él”, concluyó.

Félix Román Johnson se graduó en la Escuela Provincial de Educación Física de Camagüey y tiene 52 años de edad, 32 de ellos de experiencia laboral. Cumplió misión en Venezuela y regresó a ejercer la docencia en estas edades tempranas luego de pasar seis años como metodólogo municipal del deporte.

Pasión en grande con las pequeñas ligas Sancti Spíritus: resultados que no son al azar Seguir leyendo…

Formación de talentos: ¿una prioridad? Contactamos a un antiguo habitual de las páginas de BOHEMIA: Franger Reynaldo. Y contrastamos fuentes, con palabras de Juan Reinaldo Pérez Pardo Seguir leyendo…