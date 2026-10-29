Los lugares más inhóspitos de la Tierra (I)

Desde el espacio exterior, nuestro planeta aparece como un mundo azul de ensueño, girando tranquilamente sobre su eje una y otra vez. Sin embargo, cuando nos adentramos en él, la paz aparente en algunos lugares se convierte en una ácida realidad: BOHEMIA le advierte sobre aquellos sitios geográficos en los que la naturaleza no quiere cerca al ser humano

Sudarbans es un enorme manglar situado en las márgenes de la bahía de Bengala, en el delta del río Ganges. Su colosal extensión –10 000 kms²– lo ubica en el primer lugar de su tipo en el mundo y es Patrimonio de la Humanidad desde 1997.

Su nombre en bengalí significa “bello bosque”. Advertencia necesaria: ese manglar –que apenas tiene nada de “bello”– es uno de los sitios más peligrosos del planeta. Dentro del entramado de raíces aéreas y subterráneas, barro y aguas violentas de los Sudarbans, acecha el tigre de Bengala, enorme felino el cual puede nadar en el agua salobre del manglar y devorar humanos desprevenidos. Decenas de personas desaparecen al año por ese motivo. Según el sitio whc.unesco.org,se estima que el número de tigres de Bengala se encuentra entre 400 y 450 individuos, una densidad mayor a la de cualquier otra población de esos ejemplares en el mundo.

No obstante, estos felinos son solo parte del problema. En los Suderbans también abundan los cocodrilos de agua salada y las cobras, reptiles que no facilitan la vida humana en ese manglar.

Depresión de Danakil

Científica transitando por el área agresiva de Danikil. /whc.unesco.org

La depresión del Danakil, en Etiopía, es una llanura de aproximadamente 10 000 kms² y a unos 125 m por debajo del nivel del mar, situada en el norte de la región etíope de Afar, cerca de la frontera con Eritrea. Esa extensión de tierra es extremadamente importante para la historia del ser humano: los especialistas estiman que el área fue la cuna de la Humanidad. En 1974, el arqueólogo Donald Johanson encontró el famoso fósil de Austrolopitecus, nombrado Lucy, de una antigüedad aproximada de 3.2 millones de años.

Su importancia histórica no nos debe engañar. La depresión de Danakil es el lugar más caluroso de la Tierra en términos de temperaturas medias durante todo el año: 49˚ C. No hay vegetación y el aire es irrespirable por los gases tóxicos. La zona contiene los peligrosos manantiales de azufre de Dalloll y los científicos afirman que es el área “más cruel” del mundo. El ambiente de la depresión se está investigando con la finalidad de ayudar a entender cómo podría surgir la vida en otros planetas, pues muchos organismos de la región viven en condiciones extremas.

Sin embargo, los expertos han informado lo siguiente: en muchos sitios de Danakil es imposible la vida aún en formas extremas.

Lago Natrón

Ave petrificada en el borde del Lago Natrón. /explorerweb.com

En Tanzania, África, existe un lago único en el mundo: quien se acerca mucho a sus aguas termina petrificado. Muchos animales que rondan sus orillas quedan momificados casi de inmediato. Ello se debe al alto contenido de bicarbonato de sodio allí existente. La temperatura común en el Lago Natrón –debe su nombre a la sustancia utilizada por los monjes en el secado de las momias en el antiguo Egipto –es de 60˚Celsio, con un Ph alcalino entre 9 y 10.5, suficientes para aniquilar cualquier tipo de vida. La excepción son los flamencos, los cuales se alimentan de las algas de sus aguas.

Una anécdota fatídica: en 2007 un helicóptero se estrelló con dos tripulantes en las inmediaciones del lago. Cuando llegó la brigada de salvamento, no encontró cuerpos llenos de golpeaduras ni cicatrices, sino con la piel corroída como si se hubieran dado un baño con lejía industrial. Literalmente, ¡las aguas los estaban digiriendo!

Grand Prismatic Spring

Grand Prismatic Spring. /abcnews.com

En el estado de Wyoming, Estados Unidos, se encuentra el Parque Nacional de Yellowstone: un sitio aparentemente tranquilo, repleto de coníferas y espejos de agua. Sin embargo, dentro de él hay un hidrotermal de características extremas: el Grand Prismatic Spring.

Desde cierta altura puede observarse un lago azul rodeado de orillas verdosas, rojizas y de amarillo intenso; en el centro su agua ácida bulle a más de 85˚ Celsio, temperatura suficiente para disolver cualquier materia orgánica. No obstante, las advertencias situadas alrededor del lago, desde el siglo XIX al presente, más de 20 personas han caído por descuido en él y sucumbido al instante.

Río Shanay-timpishka (en quechua: hervido con el calor del Sol)

Nativo junto al río hirviente de Perú. /caribbeannewsdigital.com

Si usted considera que las temperaturas de la Depresión de Danikil, del Grand Prismatic Spring o del Lago Natrón son muy altas, escuche esto: en la Amazonía peruana existe este río, cuyas aguas normalmente bullen a ¡95˚ Celsio!

No es para jugar, ciertamente. Si se lanza un huevo a su corriente, este cuece en minutos, y un resbalón infortunado acaba con cualquier tipo de vida en segundos. La causa de esa alta gradación térmica se encuentra en la intensa actividad geológica del lugar.

El Shanay-timpishka, con una longitud de 6.4 kms, está ubicado en la provincia de Puerto Inca, en la región de Huánuco

Oymyakon

Oymyakon, Rusia. El lugar habitado más frío del planeta. /elpais.com

Posiblemente, esta ciudad rusa al este de Siberia oriental, con 500 habitantes, sea el punto habitado más frío del planeta: –71˚Celsio. Se han registrado temperaturas inferiores en la Antártida, pero en zonas desiertas.

El invierno en Oymyakon dura nueve meses y es extremadamente duro: los peces se congelan en solo 30 segundos después de haber sido sacados del río. La leche jamás es líquida, la gasolina de los vehículos se solidifica si se apaga el motor, las gomas de los automóviles y sus cables eléctricos se quiebran, y las baterías dejan de funcionar.

La piel de un ser humano expuesta a las bajas temperaturas de Oymyakon se congela en menos de cinco minutos. Al exhalar, la respiración se cristaliza y cae al suelo. Si se debe tomar agua, un pedazo de hielo se expone al fuego y se licúa, porque la plomería no existe en ese sitio tan frío: no existen los fluidos que puedan circular por las cañerías congeladas. Aunque en la localidad radican unas 500 personas, no es un buen lugar para vivir.