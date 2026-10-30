Los lugares más inhóspitos de la Tierra (II)

Desde el espacio exterior, nuestro planeta aparece como un mundo azul de ensueño, girando tranquilamente sobre su eje una y otra vez. Sin embargo, cuando nos adentramos en él, la paz aparente se convierte en algunos lugares en una ácida realidad: BOHEMIA le advierte sobre aquellos sitios geográficos en los que la naturaleza no quiere cerca al ser humano

Entre los lugares más agresivos para el hombre se encuentra el Lago Nyus, situado en el noroeste de Camerún, África. Tiene más de 200 metros de profundidad y durante el período lluvioso, sus aguas inundan los valles vecinos. Nada especial, dirá usted.

Sin embargo, Nyus no tiene nada de normal. Les cuento: El 21 de agosto de 1986, una nube de CO₂ (dióxido de carbón, gas muy tóxico) se escapó del Lago y mató a 1 800 personas y unas 6 000 cabezas de ganado.

Desastre producido en 1986 por el Lago Nyus, Camerún. / br.pinterest.com

Los expertos señalan que una gran mancha de ese gas se desplazó a 50 km/h y se expandió a 23 km a la redonda. Por donde pasó la nube tóxica asfixió a personas y animales. Solo cuatro individuos lograron sobrevivir.

Se trata de la erupción de este tipo más grave de la historia. Todo indica que la emanación fue causada por el agua del lago al saturarse de dióxido de carbono desprendido del fondo debido a un sismo.

Desierto de Lut

En este enorme desierto iraní se ha documentado temperaturas de hasta 70.7 Celsio, la temperatura más alta registrada sobre la superficie terrestre, solo superada por la zona de rocas volcánicas del desierto de Sonora en México.

Su suelo altamente salino hace muy difícil la sobrevivencia de seres vivos, incluso de plantas muy resistentes, y los únicos signos de vida vegetal en la zona son los líquenes y los tamariscos, arbustos muy fuertes de hasta 10 metros de altura.

Desierto de Sonora

Desierto de Sonora, México, el más tórrido del mundo. /es.pinterest.com

Esta planicie de 311 000 kms² situada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, ha registrado una máxima de 80.8°Celsio, según informa la revista Science.

El Servicio de Parques Nacionales de EE. UU. reporta que este desierto experimenta escasas precipitaciones durante el invierno y tormentas monzónicas en verano. No obstante, posee una gran variedad de flora y fauna, y en él vive la comunidad indígena Seri. Además, existen campos militares y de tiro.

Valle de la Muerte

Valle de la Muerte, California, EE.UU. /unplash.com

Región situada en el estado norteamericano de California, catalogada a principios del siglo XX el lugar más caluroso del mundo con un récord hasta entonces sin precedentes. El 10 de julio de 1913 los termómetros registraron una temperatura de 56.7° Celsio, según el sitio web de National Geographic. Asegura la misma publicación que es un lugar en el que es difícil orientarse, lo cual ha provocado la pérdida y muerte de varias personas, de ahí su epíteto.

El Valle de la Muerte presenta uno de los fenómenos más extraños del mundo: rocas que se mueven por el suelo sin causa gravitacional y van desde unos pocos gramos hasta cientos de kilos.

Isla de las serpientes venenosas

Isla de las Serpiente, Brasil, no apto para visitantes. /pinterest.com

La Isla de la Quemada Grande, en Brasil, también conocida como “La Isla de las Cobras”, posee 431 000 metros cuadrados en la costa del estado de São Paulo y es el hábitat de esa especie de ofidio de la familia de las víboras (Bothrops Insularis), una de las serpientes más venenosas del mundo.

Los locales afirman que hay cinco especímenes por cada metro cuadrado. Bothrops Insularis no es la única letal en la isla, mas todas se consideran en peligro de extinción.

La Marina de Brasil prohíbe la entrada al terreno, exceptuando a los científicos. El 5 de noviembre de 1985 el Gobierno Federal declaró a la Isla de las Cobras Área Relevante de Interés Ecológico.

Costa de los Esqueletos

Costa de los Esqueletos, Namibia., abundan los naufragios. /lavanguardia.com

Es un tramo costero de Namibia en el que la llegada de la corriente fría de Benguela –corre paralela a Sudáfrica, Namibia y Angola– produce densas nieblas oceánicas la mayor parte del año, lo cual dificulta la visión.

La característica básica de este litoral reside en el hecho de que el desierto de Namibia llega hasta el océano Atlántico y los vientos soplan desde el interior del continente hacia el mar, por lo que cae muy poca lluvia y el clima es completamente inhóspito.

Hay un constante e intenso oleaje en las playas y pueden hallarse restos humanos de numerosos naufragios a todo lo largo de la costa, consecuencia conjunta de la niebla, los vientos y el fuerte oleaje.