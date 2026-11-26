China y Pakistán llevarán a cabo más de 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas durante una misión en el espacio. Un hito de amistad

Hay quien la llama nación bisagra; no por menospreciarla sino por la ubicación geográfica. Pakistán está en el sur de Asia, entre China, la India, Irán y Asia Central.

La cultura pakistaní emergió mucho antes de ser una sociedad soberana, en 1947, para lucir una de las tradiciones más vitales de la llanura del Indo, con telón de fondo de algunas de las cordilleras más altas del planeta.

Tiene 250 000 000 de habitantes, siendo el quinto país más poblado del mundo y el segundo con más musulmanes. Toda esa amalgama de gente está eufórica por una muy reciente proeza nacional de signo amigable: el cosmonauta pakistaní Muhammad Zeeshan Alí acompaña a dos colegas chinos en la misión de Shenzhou 24.

Antes de partir hacia lo infinito, Zeeshan Alí declaró: “quiero asegurarles que no vuelo por mí mismo; llevo el nombre de Pakistán sobre mis hombros. A los 250 millones de pakistaníes, y a cada niño que me observa mientras estoy en órbita: miren hacia el cielo y recuerden que estoy allá arriba junto a sus sueños”.

Los tres tripulantes partieron del Centro de Lanzamiento Satelital Jiuguan este 25 de noviembre de 2026, día de gran conmoción para el también país con arsenal nuclear, que en esta oportunidad luce las galas de la ciencia de la paz por todo lo alto, literalmente.

Muhammad Zeeshan Alí, de Pakistán, y sus dos colegas chinos, Tang Hongbo y Wu Yi. /lavanguardia.com

El entrenamiento de los cosmonautas fue muy riguroso, como corresponde: centrifugado, rescate y supervivencia, aunque para Alí, según sus propias palabras, lo sumamente difícil fue aprender chino con vistas a entender los mandos, el software y otras precisiones técnicas. Sus compañeros chinos aclararon sentirse confiados de llevarlo a bordo, debido a sus destrezas demostradas en el entrenamiento.

Luego del despegue, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, felicitó a toda la nación, porque para él, la ciencia y el espacio son “máxima prioridad”. Se mostró optimista en que ellos algún día puedan alcanzar la Luna.

Es importante recalcar el alto nivel de la academia de Pakistán, la cual demuestra que el Sur Global es capaz de crecerse si toma las decisiones correctas y recibe los respaldos adecuados, en este caso, el de la República Popular China. En el cosmos se efectuarán experimentos de biotecnología, además de otros en el ámbito de la seguridad alimentaria, el cambio climático y la futura investigación espacial. Pakistán avanza incluso con satélites de factura nacional.

Alí pasará varias jornadas junto a los cosmonautas chinos Tang Hongbo y Wu Yi. De ello se congratuló el presidente Xi Jinping, quien aseguró que la misión será un éxito, y calificó asimismo la misión como una expresión de la histórica amistad entre ambos países y pueblos.