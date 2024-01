Sexto juego: ¡Matanzas campeón!

Los Cocodrilos derrotaron 12-5 a los Cazadores y son los monarcas de la II Liga Élite del Béisbol Cubano

MATANZAS.-Las puertas del Victoria de Girón colapsaron antes del juego seis de la final de la II Liga Élite del Béisbol Cubano.

También los periodistas pasamos trabajo para entrar. Llegamos media hora antes y todo estaba cerrado. Cuando por fin conseguimos avanzar, como líquido denso a través de un embudo entre la multitud, chocamos con tal algarabía que llegamos a pensar que había comenzado el juego.

Afortunadamente no fue así. La fiesta era en la previa y tuvimos tiempo para presenciarlo todo. Incluido el jonrón de tres carreras de Dennis Laza en el mismo primer episodio que enfrió las gradas.

Pero sonaron los acordes de We Will Rock You, tema de la banda Queen en el audio local. Los fanáticos respondieron con palmadas y puños arriba en el intermedio. Tremendo ambiente.

Y parece que al antesalista Dayan García no le gustan los clásicos. Su pifia por mal tiro a la inicial permitió el descuento de los locales. Era solo el principio de una noche cargada de errores.

Luego un machucón de Eduardo Blanco entre tercera y el torpedero remolcó otro par y se igualaron las acciones. Había pasado mucho, en apenas una entrada.

Poco después dijo adiós el abridor y refuerzo industrialista, Raymond Figueredo, producto de molestias en su brazo de lanzar. Su sustituto, Yuniesky García, lo hizo de inicio bien.

Y hubo suerte de momento para los Cazadores. Eduardo Blanco se transformó en villano, cuando dejó escapar una pelota arrastrada que llegó lentamente hasta la cerca de la pradera central.

De inmediato otro cazador pisó el plato. Línea de sacrificio para impulsar de Raúl González. La ventaja era de dos rayitas, al terminar el primer tercio del choque.

Por cierto, se calentó el ambiente. El último out, por un mal e inoportuno toque de bola de Eduardo Blanco con dos en circulación, desató discusiones entre elementos de ambos elencos, aunque por fortuna la situación se controló.

En el final del cuarto capítulo Ariel Sánchez, con su imparable 2 001 de por vida, empujó y descontó para la causa de los Cocodrilos; casi al instante la paridad, por segunda vez, en los números de la electrónica del Victoria de Girón. La pelea era de poder a poder.

Pero en definitiva Yuniesky García fue perdiendo potencia. Sus lances eran mansos. De eso se aprovechó Yordanis Samón, quien solo presentó el madero y la puso al otro lado de la cerca por el jardín izquierdo. Los locales tomaban ventaja en el quinto inning. En ese momento el relevista abandonó el montículo y Maykel Taylor, industrialista recién llegado de una liga independiente en México, ocupó su sitio.

A él también le dieron en la costura. José Noroña con sencillo agregó una raya más. Hasta la quinta entrada dominaban los Cocodrilos con margen de dos anotaciones.

Luego vino una jugada clave. Bateó Yoan Moreno con las almohadillas congestionadas y cantaron out en la intermedia, tras una elegante combinación entre Yordan Manduley y Erisbel Arruebarrena, pero todos en el estadio la vimos quieto, incluidos varios aficionados Cocodrilos. Sin embargo, al parecer, los árbitros en el replay lo tuvieron claro. Eso sí, lo ocurrido en ese instante definió el curso del encuentro.

Después un cuadrangular de Ariel Sánchez ensanchó la herida de los artemiseños. Tras dos tercios la corona casi era una realidad para los Cocodrilos, que hacían otro par de carreras por doblete productor de Alexander Pozo y sencillo de Yordanis Samón. Por cierto, este último se fue de 3-3, con un jonrón, un boleto y remolcó dos para que, al fin, uno de los mejores bateadores que ha dado nuestro béisbol, consiguió levantar un título.

Yordanis Samón se fue de 3-3 en el choque, con un jonrón y dos impulsadas. / Abel Rojas Barallobre / Juventud Rebelde.

Otro error -fueron siete de Artemisa- en tiro a la inicial del camarero Raúl González en presumible acción de doble play permitió una más y todo sería cuestión de tiempo. Un racimo de cinco carreras dejó la escena lista para la recta final del choque. Siete pifias son demasiadas para un juego definitorio.

La producción ofensiva de los Cocodrilos se resumió en 13 imparables que derivaron en 12 carreras, suficientes para conseguir la victoria.

Así que con este resultado Matanzas se llevó el play off final cuatro éxitos a dos y se tituló bajo este novedoso formato en la II Liga Élite del Béisbol Cubano, un torneo selectivo que mejoró de manera considerable con respecto a su primera edición, al menos en cuanto a la atracción de público. El director técnico Armando Ferrer sumó una copa más a sus vitrinas, además de la conseguida en la Serie Nacional 59, cuando estuvo al mando de los yumurinos.

Al término del compromiso conversamos en el terreno con Samón, refuerzo camagüeyano. Aún con las gradas alborotadas, dijo a este reportero sentirse muy feliz. «La afición me acogió y se lo agradezco. En todos los años que llevo jugando nunca había podido alcanzar una medalla de oro. Dar las gracias también al mánager Armando Ferrer, quien me seleccionó como primera opción, por encima de los lanzadores. Me preparé para este juego seis y salió el resultado. En el futuro pienso seguir, pero solo la Serie Nacional con Camagüey. Estuve demasiado lejos de mi familia y no tuve apoyo de las autoridades en esta campaña, por lo que no jugaré la próxima Liga Élite».

Y la historia beisbolera continuará en los próximos días. El 28 de enero la Serie de Estrellas reunirá en Matanzas a los anfitriones y campeones del torneo invernal, así como una selección armada con los mejores de los otros cinco equipos, que será comandada por Yulieski González, timonel subcampeón con Artemisa, equipo con un desempeño creciente, para algunos inesperado y que mucho agradó, y capaz de darle buen colorido a la Liga. Confirmaron asimismo sus intenciones de participar selecciones de México y Venezuela. Allí se premiará a los más destacados de esta Liga Élite y se conocerá al MVP de la postemporada (es decir: el jugador más valioso).

